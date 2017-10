Grupo vinculado a hijo de Salinas niega acusación del NYT

A través de un comunicado, el grupo NXIVM Corporation, del que Emiliano Salinas, hijo mayor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari forma parte, se deslindó de un reportaje que fue publicado por el periódico The New York Times. En su texto, difundido la noche del miércoles, se señaló que ''el diario NY Times ligó incorrectamente y sin fundamento a NXIVM Corporation, y empresas relacionadas, a un grupo social''.

''Los alegatos plasmados en la historia se basan en fuentes, algunas de las cuales se encuentran bajo investigación criminal, o incluso ya indiciados, y que actúan como un grupo coordinado. Esta historia podría ser un producto criminal de mentes criminales, que al final lastiman incluso a las víctimas de la historia'', indican.

Dicha empresa dijo que “desafortunadamente este medio fue presa de estos esfuerzos criminales coordinados. NXIVM no pudo participar en la historia pues decidió, con dolor, apegarse al proceso legal de nuestro sistema de justicia internacional.

''Exploraremos todos y cada uno de los remedios legales para corregir estas mentiras'', terminan.

El reportaje dice que bajo la apariencia de una organización de autoayuda, NXIVM, con sede en Albany (Nueva York) en EU, México y Canadá, vende una imagen de empoderamiento personal individualista, pero que en realidad esconde una trama de esclavitud y chantaje sexual a mujeres, a las cuales marcan a fuego vivo y les dejan una cicatriz con las iniciales del gurú de la secta, Keith Raniere.

Entre las filiales y nombres derivados para referirse al grupo se encuentra el Programa de Éxito Ejecutivo (EPS, por sus siglas en inglés), curso de autoayuda y empoderamiento del que forma parte Emiliano Salinas, quien es también esposo de la actriz Ludwika Paleta.

El grupo NXIVM Corporation se defiende señalando que su trabajo es el de proveer herramientas educacionales, coaching, y entrenamientos a individuos, corporaciones, y personas de toda índole.

Además, aclaran que se oponen y condenan firmemente la violencia, la victimización, el deshonor, y el abuso, y sobre todo, firmemente a cualquier producto criminal de mentes criminales.