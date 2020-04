Golpean a enfermera al salir de su trabajo en Piedras Negras, Coahuila

Un nuevo caso de agresión a personal de la Salud fue denunciando en la frontera de Piedras Negras, Coahuila por una enfermera que fue golpeada cuando regresaba de su jornada laboral por un sujeto desconocido.

Dyana Bernal dio a conocer, a través de redes sociales, que la agresión sucedió la mañana del martes cuando caminaba a su domicilio después haber terminado su turno nocturno en un hospital privado de esta ciudad.

A la altura del sector Cien Casas, repentinamente un hombre la interceptó y le realizó tocamientos en los glúteos para después golpearla en repetidas ocasiones lanzándola al suelo y logrando huir del lugar, en el que no había vigilancia.

"Escucho a alguien corriendo atrás de mí, me hago a un costado para que pase y me agarra las pompas volteo a la defensiva gritando, se me queda viendo y me suelta un golpe en la cara y una patada en la pierna me caí y corrió", relató la víctima.

Describió a su agresor como un sujeto de tez morena, estatura media y de complexión robusta, quien pudo huir en un vehículo.

Las cámaras de video instaladas en negocios cercanos no grabaron los hechos, explicó Dyana, quien pidió a las autoridades más vigilancia.

La enfermera indicó que vestía su uniforme quirúrgico cuando fue agredida.

