Gobiernos locales quedan a deber en derecho a aprender, afirma Mexicanos Primero

En el país, ningún Gobierno local garantiza el derecho de los niños y jóvenes a aprender en sus entidades, reportó el Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa (ICRE), de la organización Mexicanos Primero.

A pesar de estos resultados, el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, pidió reconocer los avances alcanzados, puesto que el discurso de que nada cambió “produce resignación o resentimiento, o esperanzas infundadas de que el cambio depende de un hombre, de un partido o de un Gobierno”.

Reconoció que 29 estados avanzaron en pocos años, según los referentes del ICRE: “No estamos como estábamos y desconocerlo sería una mezquindad injusta”.

Recordó que la Constitución y las leyes, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el activismo desde sociedad civil no son sexenales y no cambian al otro día de la elección o de la toma de posesión. Pidió también no olvidar que la gran mayoría de los planteles de educación obligatoria del país tiene clases el día siguiente a las elecciones presidenciales.

“No hay soluciones mágicas, ni cambios unipersonales. Gane quien gane, la implementación principal del currículum en el aula y del aprendizaje profesional de los maestros ocurre en los estados”, mencionó.

Sólo en 10 entidades se observa un cumplimiento “mínimo” con su responsabilidad educativa: Coahuila, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Baja California, Estado de México, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua.

“A pesar de haber progresado, todavía no estamos donde necesitamos estar. Ningún Estado está en verde, ningún Estado cumple plenamente con su responsabilidad educativa, en ningún Estado se garantiza hoy en día el derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en la escuela”, señaló la investigadora Jennifer O’Donoghue. “Sólo 10 estados se acercan al cumplimiento y 22 estados están lejos todavía”.

En este sentido, los estados que menos cumplieron con sus responsabilidades en materia de servicio educativo son los cuatro que están controlados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Evaluación al sistema

El Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa (ICRE) evalúa el sistema escolar de cada Estado a través de sus resultados en aprendizaje y permanencia de los estudiantes hasta el bachillerato, así como las condiciones educativas a través del cumplimiento de factores relacionados con las personas como la atención de preescolar, idoneidad de futuros maestros, aprendizaje profesional continuo y participación de la comunidad escolar, entre otros.