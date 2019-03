Gobierno no financiará a intelectuales: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que su Gobierno no persigue a escritores, sino que busca que el Estado ya no financie a los “intelectuales orgánicos”.

López Obrador respondió sobre la investigación periodística que relaciona al historiador Enrique Krauze como parte de una estrategia fallida que intentó descarrilar la candidatura presidencial en los pasados comicios.

“No queremos la polémica, Enrique Krauze es un buen historiador, tiene una postura política no afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Tiene toda la libertad de expresarse, de manifestarse, nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar al Estado para cuestionar a escritores o a críticos”.

Además, dijo que si los “conservadores” o “liberales” quieren tener a sus “ideólogos”, que ellos los financien o se financien ellos mismos. “Pueden escribir un artículo a la semana o dos defendiendo su ideología y su forma de pensar; lo que está mal es que el Estado tenga que financiar a escritores, a periodistas a defensores del régimen”.

Recordó que la denuncia que su gobierno presentó contra un grupo de empresas, que financiaron el documental “Populismo en América Latina”, fue porque no quieren que eso se repita en el futuro, pero no para perseguir a nadie.

“Yo creo que hasta nos ayudaron, porque nos fue rebién, todo se revirtió, pero lo estamos haciendo hacia adelante para que haya democracia”.

Por su parte, Enrique Krauze aseguró que las acusaciones que la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, realizó en su contra son “una bravata”.

“Tatiana Clouthier es una diputada con fuero y habla desde el poder. Decirme que nos vemos en tribunales es una bravata”.

El historiador señaló que “no existe, ni va a existir nada que implique que maquiné contra el Presidente”, como denunció la diputada de Morena.