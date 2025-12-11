Padrón de telefonía móvil: ¿Dónde realizar el trámite en Telcel?

Como parte de una nueva medida de seguridad y para evitar que se sigan cometiendo delitos como la extorsión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México (CRT) a probó los lineamientos para la creación de un padrón telefónico que obliga a todas las líneas telefónicas móviles existentes a estar vinculadas a una persona física o moral.

De acuerdo con el decreto oficial, la normativa entró en vigor el mismo día que se compartió el comunicado, es decir, el 8 de diciembre; sin embargo, no será hasta el 9 de enero de 2026 que todas las líneas telefónicas móviles de México deberán estar asociadas a una persona, o de lo contrario serán bloqueadas.

Por este motivo, empresas de telefonía como Telcel compartieron con sus usuarios las instrucciones detalladas y los lugares a los que deben acudir para realizar este trámite cuanto antes e impedir que su línea sea deshabilitada.

¿A dónde acudir para vincular tu línea telefónica Telcel?

De acuerdo con la información disponible en el sitio web de Telcel, a partir del 7 de enero de 2026 el trámite se podrá realizar tanto de manera presencial como en su modalidad en línea. Sin embargo, en el caso de personas morales, el proceso únicamente podrá llevarse a cabo en alguno de los centros de ayuda físicos.

Puedes consultar el Centro de Atención a Clientes Telcel más cercano a tu domicilio en el siguiente enlace: https://www.telcel.com/personas/atencion-a-clientes/puntos-de-contacto/centro-atencion.

Para quienes prefieran hacerlo de manera remota, e s importante destacar que solo tendrán tres oportunidades para completar la vinculación ; si el trámite no llega a ser exitoso, será necesario acudir a un centro de atención.

¿Qué documentos se deben presentar para vincular tu línea telefónica Telcel?

Para cumplir con las normas federales y asociar correctamente tu línea telefónica deberás proporcionar alguno de los siguientes documentos:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte

Documento Nacional de Identidad (CURP biométrica)

En todos los casos también deberás proporcionar:

Nombre completo (como aparece en tu identificación oficial)

CURP (si no la conoces, puedes consultarla en https://www.gob.mx/curp/.

Si optaste por realizar la vinculación de tu línea en modalidad remota, adicionalmente se te solicitará una prueba de vida (selfie) para autenticarte y validar la identificación oficial proporcionada.

En el caso de personas extranjeras, el trámite solo podrá realizarse con pasaporte vigente o, en su caso, con una CURP temporal para extranjeros.

La CRT explicó que los datos personales solicitados para este proceso, serán resguardados por los operadores telefónicos , quienes actuarán con base en lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿Cuál es la fecha límite para vincular tu línea y evitar que sea suspendida?

Según la orden emitida por la CRT, la fecha límite para asociar tu línea telefónica es el 29 de junio de 2026. A partir del día 30, todas las líneas que no cumplan con este requisito serán suspendidas y solo podrán ser reactivadas una vez que se haya completado la vinculación.

Con estas nuevas disposiciones, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones busca fortalecer la seguridad nacional y reducir el uso de líneas telefónicas anónimas en actividades delictivas. La recomendación para todos los usuarios es realizar el trámite lo antes posible para evitar contratiempos y asegurar que su servicio móvil continúe funcionando sin interrupciones.

