Gobierno de Michoacán entrega la educación estatal a la Federación

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que si bien las finanzas del estado no "están en bancarrota", éstas ya no dan para cubrir la nómina magisterial, por lo que entrega al gobierno federal el sistema educativo local.

"No hay para cerrar el mes de diciembre, quincena, aguinaldo. No es que no me importe la educación, pero ese tema no es mi responsabilidad, sino del gobierno federal. El gobierna federal tiene 30 días para nombrar un representante y solucionar el problema", aseveró.

Aureoles anotó que a partir de hoy dan por terminado la adhesión al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado desde 1992, y el Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de Plazas Transferidas suscrito en el 2014.

"Debido a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestos de manera unilateral por las Secretarías de Hacienda y Educación Pública, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo", expresó en un mensaje el gobernador.

Aureoles Conejo añadió que tan solo en la nómina magisterial del estado se gasta 4 mil 200 millones de pesos, solo en educación básica.

GC