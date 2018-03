Gobernador de Aguascalientes denuncia plazas falsas de maestros

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que procederá legalmente en contra del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, del ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, y del dirigente de la sección uno del SNTE, Mario Armando Valdez Herrera, por la entrega de 298 plazas a maestros de inglés con documentos falsos durante la pasada administración.

El mandatario puntualizó que habrá consecuencias penales para aquellos que dieron esas plazas irregulares.

Este miércoles, durante la transmisión del programa "Contigo al 100 en Vivo", a través de redes sociales puntualizó que actuará legalmente "en contra de los que engañaron y entregaron documentos apócrifos a docentes de inglés (para su basificación)".

"En el gobierno anterior hicieron una trampa, así claramente, una trampa que les pusieron, se burlaron de ellos, la propia autoridad anterior de gobierno del estado, el ingeniero Lozano, Paco Chávez, el propio Mario Armando (líder del sindicato magisterial) se burló de ustedes y les dio plazas falsas".

Orozco dijo que esas plazas no han existido y las tiene que retirar. Señaló también que su gobierno continúa con la disposición y voluntad de atender a los profesores afectados, a fin de que cuenten con un esquema de contratación que les brinde prestaciones, seguridad social y certeza en torno a sus empleos.

"Los quiero seguir contratando por honorarios si así quieren, o bajo un esquema donde podamos tener esa certeza y seguro social para ellos", acotó.

El gobernador señaló que el tema de los maestros timados no debe politizarse, pues el compromiso es con la educación para niños y jóvenes de Aguascalientes. Manifestó su interés para que ellos trabajen, pero en las condiciones propicias que señale el marco de legalidad competente.

"Esto no es nuevo, desde hace 15 o 20 años a estos docentes se les contrataba por honorarios, y de manera regular no recibían a tiempo el pago correspondiente a sus servicios, no tenían seguridad social, y en eso me comprometí a ayudarlos, a que tengan prestaciones, certeza en sus empleos, bajo un esquema de contratación diferente", explicó.

JA