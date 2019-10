Gobernación revisará la alerta de género

Al igual que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que se debe revisar la alerta de violencia de género contra las mujeres e implementar una política de prevención de los feminicidios.

“Las alertas de género tienen que ser revisadas porque si no hay acciones posteriores a que se emitan no tienen el impacto positivo que se debería tener. Por eso estamos trabajando, estoy comprometida en ese aspecto, es uno de mis compromisos de vida”, indicó.

Claudia Sheibaum ha señalado que la alerta de género debe ser revisada porque en los estados del país donde se aplica no funciona para prevenir la violencia que escala en feminicidios.

Esto frente a una orden judicial a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que declare ese mecanismo en la Ciudad de México, la que aún no determina sobre el tema.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez destacó que la propia Guardia Nacional tiene capacitación en materia de perspectiva de género "y uno de sus temas también, por supuesto, va a ser el feminicidio".

Refirió que en la reunión que sostuvo la víspera con organizaciones de mujeres de la sociedad civil se habló de la necesidad de un programa y una estrategia de prevención de la violencia.

"No necesariamente la primera instancia es la denuncia, sino al contrario, tenerlas que proteger de su ámbito de violencia, separarlas del agresor, darles la oportunidad de que estén resguardadas y posteriormente, ya con toda la tranquilidad que vayan, si es su deseo, a denunciar ante el Ministerio Público".

Sánchez Cordero dijo que se trabaja en una política transversal para dar una respuesta oportuna y eficiente al flagelo en materia de violencia contra ellas y prevenir su espiral antes de que se cometa un feminicidio.

Comentó que existen recursos para los refugios que protegen a las víctimas de violencia en los estados y que intercederá antes las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para que sean menos engorrosas la rendición de cuentas y la comprobación de gastos por esa medida.

No obstante también habrá un escrutinio importante del ejercicio de los recursos públicos y sanciones a organizaciones que hagan mal uso de éstos.

"Tenemos este tipo de denuncias, este tipo de conocimiento, que no se utiliza ni el dinero ni los recursos a donde deben llegar, que es la prevención, a dar a las mujeres un lugar donde estén resguardadas sino que, por el contrario, se están utilizando hasta para llaveros", afirmó.

Por otra parte, sostuvo que se sacó de contexto lo que comentó sobre lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, donde al menos 13 policías murieron durante una emboscada cuando se dirigían a cumplimentar una orden de un juez.

"Yo no dije normalizar, dije que esto sucede en muchos lugares del país y en muchos días, y prácticamente estamos viendo Sonora, estamos viendo lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Laredo, en fin, no es…yo no quise decir que no... lamento enormemente lo que pasó, por supuesto que lo lamento; simplemente se sacó de contexto (lo que comenté)", señaló la funcionaria.