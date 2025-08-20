Genaro Lozano, ratificado en fast track como embajador en Italia

La primera Comisión Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó en fast track el nombramiento expedido por la Presidenta Claudia Sheinbaum en favor del periodista Genaro Lozano.

El nombramiento que fue recibido la noche de ayer martes 19 de agosto, fue avalado por mayoría de votos y se prevé que sea votado en el pleno en la sesión de este miércoles y rinda protesta como nuevo embajador de México ante la Republica de Italia.

En su comparecencia el también académico destacó que desempeñará su función con "compromiso absoluto, vocación de servicio y un profundo amor por el pueblo de México".

Asimismo, reconoció el apoyo de la canciller Juan Ramón de la Fuente y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso de nombramiento.

El académico y nuevo diplomático expuso la importancia estratégica de Italia para México, subrayando que la relación bilateral cumple 150 años y se basa en la confianza mutua, la cooperación en foros multilaterales como el G20 y la OCDE, así como en un comercio que supera los 11 mil millones de euros, lo que convierte a Italia en uno de los principales socios comerciales de México.

¿Quién es Genaro Lozano?

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta, para su ratificación, del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante Italia, concurrente ante Albania, Malta y San Marino.

Sin carrera diplomática ni experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, Genaro Lozano es analista político, internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Se ha desempeñado también como académico en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.

