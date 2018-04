Ganaremos todas las gubernaturas: López Obrador

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que su alianza, Juntos Haremos Historia, ganará todas las gubernaturas que se renovarán en estas elecciones, incluso las más difíciles, así como el Congreso y en vez de carro completo, Morena-PES-PT se llevará "cayuco completo".

"Siendo realistas podemos ganar todas las gubernaturas. El congreso mayoría, la cámara de diputados y de senadores. No me gusta eso de carro completo, pero como estamos aquí en Tabasco-Chiapas, puedo decir que va a ser cayuco completo, cayuco", afirmó.

En entrevista a medios luego de un mitin multitudinario con unas 15 mil personas en esta ciudad, el tabasqueño dijo que incluso va arriba en Guanajuato, Jalisco y Yucatán.

"Estamos llamando a que voten por todos los candidatos, integrantes de la coalición y todavía falta tiempo, dos meses y la gente nos va a dar el apoyo por completo, por entero", aseveró.

Arropado por Fernando Coello, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el ex líder estatal del PVEM, ahora candidato a senador por Morena, Eduardo Aguilar, López Obrador afirmó que la situación de José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL) y Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC), es lamentable.

"La situación de Meade es muy lamentable, la verdad lo considero, no quisiera yo estar en sus zapatos. Y es también muy lamentable la situación de Anaya y de sus patrocinadores y de los intelectuales alcahuetes que lo apoyan.

Lo que no se puede hacer en política, los intelectuales orgánicos al servicio de la mafia del poder, no pueden hacer el ridículo", indicó.

Y también se dio tiempo para retar a los productores del documental "Populismo", que habla de él y ex presidentes de Latinoamérica, a que digan quién patrocinó ese audiovisual. En caso de que lo revelen, él se comprometió a publicar el documental en su Facebook.

"Sería bueno que hagamos un acuerdo con los productores de ese documental: convocó a que digan quién pagó el documental, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para difundirlo.

"Si ellos dan a conocer, porque además es un asunto legal, tienen que informar al INE, quién financió el documental yo se los transmito en mi Face. Me comprometo a eso", aseveró.

También dijo que el spot de Mexicanos Primero, en el que participan niños para defender la reforma educativa, no es ético.

"Yo creo que no es ético, pero no se le puede pedir mucho a quienes están acostumbrados a mentir y a actuar sin escrúpulos, morales. No voy a plemizar con eso", expuso.

El candidato presidencial de Morena-PES-PT, compartió escenario con su prima Manuelita del Carmen Obrador Narváez, candidata a diputada federal por esa alianza.

