Frente Ciudadano descarta a Zavala como abanderada presidencial

Los dirigentes del Frente Ciudadano por México, descartaron la posibilidad de que Margarita Zavala, pueda ser la candidata presidencial de la agrupación política en el 2018.

Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Margarita Zavala, pudiese llegar a hacer la abanderada del Frente, dado que la Ley electoral no lo prohíbe, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que eso no es viable.

"Es un tema del que ya se escribió una gran historia, en este Frente están los que sí quieren estar, y los que se fueron, se fueron", externó en entrevista.

Por separado el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo que Zavala ya tomó una decisión, que es la vía independiente, además de que el Frente sigue con su propia ruta.

"Lo que nosotros hemos dicho es que ella ya tomó su propia decisión, que es ir por la vía independiente, lo cual es respetable, el Frente sigue su propia ruta. Ella es la que tomó la decisión, nosotros la respetamos y yo insisto, en que en su momento no la hayas podido convencer de que eso sólo beneficiaba al PRI", agregó.

El lunes pasado, al arrancar su gira para recolectar firmas para poder conseguir la candidatura presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala agregó que no descartaba la posibilidad de ser abanderada del Frente Ciudadano por México o de otro partido, toda vez que el INE ha señalado que pueden participar en proceso internos como ciudadana.

"Yo no estoy descartando nada, yo no estoy diciendo no a nada, no tengo que rechazar nada y en política sé lo que es eso, y el Frente es el que debe decidir eso, el Frente trae su dinámica que tiene que ir resolviendo y yo me debo concentrar en la recolección de firmas, pero yo no descarto nada", refirió.