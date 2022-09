El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) activó una alerta a la población en general por el aumento de páginas web y sitios en redes sociales fraudulentos, con ciberataques, y que se hacen pasar por esta dependencia federal. En total se detectaron 59 dominios falsos y 22 perfiles apócrifos en redes sociales, donde los estafadores suplantan sitios oficiales.

Además de estas tácticas de ciberdelincuencia, detectaron el aumento de correos apócrifos y cuentas falsas de WhatsApp, todo ello para estafar tanto a personas físicas, como instituciones educativas, organizaciones, gobiernos estatales y municipales.

El INDEP pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por páginas y perfiles falsos en internet, donde los hackers hacen uso de la tecnología y del fácil acceso a datos, información personal, fotografías y logotipos gubernamentales que se encuentran en internet, para con ello crear páginas webs y así suplantar la identidad de personas e instituciones oficiales.

¿Qué hacer para evitar un fraude?

La recomendación del instituto es verificar los sitios web oficiales , ya que los defraudadores o hackers de sombrero negro registran dominios cuyos nombres son muy similares a los legítimos; este tipo de fraude se denomina “spoofing” o “ataque homográfico”, con lo que pretenden engañar a la sociedad cambiando de manera sutil alguna letra de los nombres de los sitios web oficiales.

, ya que los defraudadores o hackers de sombrero negro registran dominios cuyos nombres son muy similares a los legítimos; este tipo de fraude se denomina “spoofing” o “ataque homográfico”, con lo que pretenden engañar a la sociedad cambiando de manera sutil alguna letra de los nombres de los sitios web oficiales. Además, se sugiere localizar en la barra de direcciones del navegador un “candado” que antecede a la URL de la página, esto indica la certificación del sitio, así como también se corrobora la propiedad.

En lo que va de este año, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, ha identificado 59 dominios y 22 perfiles falsos en redes sociales.

Correos falsos

Otra forma de fraude para obtener información personal, como nombre de usuario, contraseña y datos financieros, es por medio de e-mails apócrifos (phishing), que suplantan la identidad de instituciones gubernamentales, organizaciones o empresas privadas, donde se manda un mensaje falso e intimidatorio con el fin de que las personas sigan un enlace que lleva a un sitio web falso.

Del mismo modo, una modalidad más de fraude que se ha detectado es la creación de perfiles falsos en WhatsApp, donde los defraudadores pretenden extorsionar o suplantar la identidad de personas o servidores públicos, con la única intención de defraudar a quienes proporcionen datos personales y/o financieros.

¡Alerta!

Además, el Instituto especificó a la ciudadanía a no poner en riesgo su patrimonio, por lo que reitera que, no vende bienes a través de redes sociales o vía correo electrónico, no tiene intermediarios y mucho menos, pide anticipos.

Los sitios oficiales del INDEP son: gob.mx/indep y subastas.indep.gob.mx.

¿Qué hacer si se identifica un sitio falso?

1. Reportar en las redes sociales oficiales: Facebook, Twitter o Instagram.

2. Denunciar ante la Fiscalía más cercana a tu domicilio.

3. Revisar periódicamente el listado de páginas falsas que se actualiza cada mes, en este sitio https://bit.ly/sitiosfalsos

4. Compartir esta información en tus redes sociales para alertar a más personas.

GC