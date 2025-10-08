Autoridades detuvieron ayer a Filiberto Hernández Monzón, de 37 años, identificado como integrante de una célula delictiva vinculada a la facción de “Los Chapitos”, en el Estado de Sinaloa.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, sustancias ilícitas, artefactos explosivos y vehículos con blindaje artesanal, entre los que destacaba una camioneta apócrifa con emblemas del Ejército mexicano, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura de Filiberto “N” y el aseguramiento de los objetos se realizó en dos acciones distintas en los poblados de Jesús María y Carboneras, ubicados a más de 15 kilómetros de Culiacán, donde agentes federales realizaban recorridos de vigilancia. Entre lo decomisado se contabilizan tres armas largas, mil 770 cartuchos de diversos calibres, 37 cargadores, marihuana, cocaína, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas y ropa táctica.

El operativo fue coordinado por la SSPC, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Sinaloa atraviesa una grave crisis de violencia debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado más de mil 700 personas fallecidas desde septiembre de 2024, entre criminales, policías, militares y víctimas civiles. Además, el estado es uno de los más vigilados tras la designación del cártel como grupo terrorista por Estados Unidos.

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha desplegado más de 11 mil 800 elementos de las fuerzas federales para reforzar la seguridad y contener la violencia en la Entidad.

CT