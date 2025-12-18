Jueves, 18 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este jueves 18 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

