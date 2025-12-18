Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 18 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

