Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 18 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 76%.Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23