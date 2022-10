Adán Augusto López, titular de la Secretaría Gobernación (Segob), señaló que sí existe una denuncia internacional contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de lesa humanidad derivados de la Operación "Rápido y Furioso", en la que le vendieron armas al crimen organizado que causaron la muerte a militares y civiles.

"Sí hay, desde luego, una denuncia penal internacional presentada en La Haya en contra, entre otros, de Felipe Calderón"

En su visita al Congreso de Oaxaca para hablar de la reforma que prorroga la presencia militar en tareas de seguridad pública, el titular de la Segob puntualizó que la denuncia contra Calderón fue presentada en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y está en periodo de integración de pruebas, por lo que "seguramente va a haber justicia".

"Aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay, desde luego, una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa.

"Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará, y quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número dos del gobierno está detenido, pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias", enfatizó Adán Augusto López.

El secretario de Gobernación indicó que ahora los panistas no se quieren acordar que la mañana del 6 de diciembre de 2006, el expresidente Calderón instruyó al Ejército mexicano que iniciara una "absurda guerra" en contra del crimen organizado, en la que perdieron la vida muchos de nuestros soldados, "muchos militares que fueron enviados a una guerra a la que ni siquiera conocían el territorio porque no los trabajaron o no los instruyeron".

