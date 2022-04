Federica: "Yo no me escondo", reacciona a críticas tras votar a favor de reforma eléctrica

La diputada Federica Quijano, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reaccionó en redes sociales con el emoji de una cara triste luego de ser criticada por votar a favor de la reforma eléctrica.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue desechada por 275 a favor y 223 votos en contra. Entre los que votaron a favor de la reforma eléctrica estuvo la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la diputada por Yucatán.

Del PVEM, la diputada Rocío Alexis Gamiño García votó en contra, al igual que Andrés Pintos Caballero, quien previo a la votación dejó la bancada verde y anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano.

Al ser mencionada en Twitter por el voto de Gamiño García y Pintos Caballero, la diputada Quijano se limitó a reaccionar con el emoji de una cara triste.

Al ser cuestionada en redes sociales de su asistencia a San Lázaro el pasado martes para la discusión de la reforma eléctrica, la diputada por el Partido Verde, Federica Quijano, respondió que hará lo que considere correcto, luego de que Morena pasó el asunto para ayer domingo 17 abril.

"Yo no me escondo jamás lo he hecho, estaré ahí el martes y escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedarás mal con alguien", escribió la también integrante del grupo musical Kabah.

Janine Patricia Quijano Tapia, nombre real de la diputada por Yucatán, dijo que es "fácil juzgar desde afuera": "Y como saben mi única ley son mis hijos! Haré lo que considere correcto, tengo 50 años y tengo mucho más que hacer".

La diputada lamentó que todos sus logros, en cuanto a salud mental y autismo, siempre se verán empañados "por momentos como estos, en donde todos tienen el dedo apuntándome".

"Todo lo que haga bueno o malo siempre será juzgado. Siempre he sido irreverente, siempre he sido honorable y mi única ley son y serán mis hijos lo que sea mejor para ellos será mi decisión. Al final todo lo que llevo trabajando por la discapacidad termina metido en un cajón", escribió la cantante de "La Calle de las Sirenas".

