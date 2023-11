Fecha límite para definir cuándo entra en vigor la jornada laboral de 40 horas en México

En octubre del 2022, la Diputada de Morena, Susana Prieto presentó una propuesta que pretende mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras mexicanas: reducir la jornada laboral de 40 horas. Esta iniciativa fue aprobada por el Senado; sin embargo, aún no se ha pasado al Pleno, por lo que está "en pausa" para definir cuándo entraría en vigor y en caso de sí aprobarse, cómo sería el reajuste.

Esta iniciativa que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, específicamente el Artículo 61, el cual establece lo siguiente: "La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta" y el Artículo 74 que habla sobre los días de descanso, pues se espera que aumente a dos días.

Actualmente en México se laboral bajo el esquema de 48 horas semanales, mientras que otros países de Latinoamérica como Ecuador y Chile ya implementaron la jornada laboral de 40 horas, por lo que México se convertiría en el tercer latinoamericano en aplicarlo.

Cabe señalar que, de acuerdo con la diputada de Morena, esta iniciativa ya se había tocado hace setenta años; sin embargo, aún hay quien sostiene que no es el momento para hacer el cambio. Debido a que el sector empresarial está fuertemente en contra de que se apruebe la reforma laboral, se ha convocado a un Parlamento Abierto para discutir los impactos que tendría. Durante todas las mesas de diálogo se ha abordado el por qué no debería de aprobarse. Ante esto, la Diputada Susana Prieto, expresó que no se trata de si se aprobará o no; pues la iniciativa ya está aprobada, sino que se trata de decidir cuándo y cómo pasará al Pleno del Senado:

"No estamos ante una iniciativa y todos los ponentes han venido ha tratar esto como si fuera una iniciativa y es un dictamen. Ya pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya todas las facciones parlamentarias a excepción del PAN que votó en abstención, votaron a favor. Por eso es un dictamen, porque ya pasó por nuestra opinión."

Aún falta una mesa de diálogo, la cual se realizará el próximo 13 de noviembre, posteriormente, el 21 del mismo mes deben presentarse las conclusiones. Posteriormente, se deberá turnar al Poder Ejecutivo para su revisión y después la publicación el Diario Oficial de la Federación.

Si bien, aún no hay fecha establecida, se espera que sea antes del 15 de diciembre, fecha en que terminan las sesiones ordinarias. En caso de que esto no suceda, habrá qué esperar otro año para ver si se retoma la discusión. En ese sentido, la jornada laboral de 40 horas entrará en vigor al momento en que se establezca en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

MM