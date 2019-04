Familiares de Emiliano Zapata plantarán a López Obrador en acto conmemorativo

Familiares del revolucionario Emiliano Zapata dejarán plantado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el acto conmemorativo por los 100 años del asesinato del Caudillo del Sur que se llevará a cabo este 10 de abril.

"Se hicieron varios compromisos que no se han cumplido ni se cumplirán; no tenemos por qué rendirle pleitesía a unas personas que no cumplen lo que dicen", dijo este martes Jorge Zapata, nieto del revolucionario, sobre el Gobierno federal.

"No tenemos a qué ni por qué acompañar al presidente @lopezobrador_ en su ceremonia por el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata", afirmó #PorLaMañana Jorge Zapata, nieto del general revolucionario. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 9 de abril de 2019

En entrevista con Radio Fórmula, criticó que López Obrador había prometido en campaña paralizar la construcción de una termoeléctrica en el estado de Morelos, tierra de Zapata, pero tras asumir la Presidencia el 1 de diciembre "dio luz verde" al proyecto.

"Es una incongruencia decir una cosa y hacer otra", reprochó Jorge Zapata, quien dijo que para la familia del revolucionario "los campesinos son lo más importante".

Por ello, los familiares no acudirán al acto conmemorativo presidido por López Obrador y celebrará en paralelo una misa luctuosa frente a la tumba de Zapata, situada en Cuautla (Morelos).

Además, en los siguientes días realizarán actos culturales en varios municipios de este céntrico estado colindante con la capital mexicana.

"Definitivamente no comulgamos con el Gobierno federal", sentenció Jorge Zapata, quien dijo a López Obrador que "si quiere venir, que venga y si no, nos da igual".

El pasado 11 de enero, el Presidente anunció un programa de ayuda a personas con discapacidad para atender a los más vulnerables, principalmente indígenas, en un acto en el que estuvo Jorge Zapata.

Nacido el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco (Morelos), Zapata fue general y caudillo del Ejército del Sur en la Revolución Mexicana, que arrancó en 1910 y derrocó la dictadura de Porfirio Díaz.

Zapata fue el caudillo más célebre de la Revolución, puesto que dio al movimiento revolucionario un fuerte contenido social al encabezar una lucha por la propiedad de las tierras y los derechos de los campesinos.

El Caudillo del Sur murió el 10 de abril de 1919 acribillado en una emboscada por fuerzas gubernamentales en una hacienda de Morelos.

GC