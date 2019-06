Falta de lluvias obliga a retrasar las siembras en Querétaro

Para evitar afectaciones en las cosechas por el retraso de las lluvias, en Querétaro se tomó como medida de emergencia parar por el momento la siembra de temporal, dio a conocer el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Carlos Heinz Dobler Mehener.

El funcionario estatal dijo que registran una situación preocupante en Tancoyol, en la Sierra Gorda, donde la falta de lluvia ha provocado escasez en los bebederos. Explicó que para alimentar a los animales hubo necesidad de usar 3.8 millones de pesos del fondo de contingencias —que tenía cuatro millones de pesos—. Los 200 mil pesos restantes serán para suministro de azúcar a los apicultores, a fin de mantener las colmenas, especialmente a las abejas reina.

Los productores de la sierra también reportaron 31 muertes de cabezas de ganado, y han vendido al menos 400. El funcionario estatal indicó que el retraso en la temporada de lluvias —que debieron haber iniciado el pasado 15 de mayo— ha generado que también se retrase la siembra de temporal.

"La siembra está prácticamente parada. En Amealco y Huimilpan se ha iniciado algo de siembra de temporal, en el resto hemos pedido que no se siembre hasta que no haya temporal confiable", dijo.

Muerte de cabezas de ganado

Hasta 100 cabezas de ganado han muerto en Querétaro por la sequía que se vive en la región. La cifra proviene de los reportes que han dado los ganaderos y la estimación de aquellos que no llegan a las autoridades del sector, informó Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

"No habíamos tenido en muchos años una sequía tan prolongada, las temperaturas no han sido tan altas como en otros años, pero no nos han llegado las lluvias", lamentó.

Ugalde Tinoco dijo que la tardía llegada de las precipitaciones ha generado falta de alimento para el ganado, que se debilita y muere. Agregó que este debilitamiento de los animales también representa un riesgo durante las lluvias, pues el suelo agreste del campo puede provocar que se desbarranquen.

"Hemos hecho un levantamiento y tenemos entre 60 y 100 animales que hemos tenido de baja por la sequía y tenemos muchos animales débiles", informó el empresario. Agregó que los cuerpos de almacenamiento de agua, usados para el riesgo del campo y la alimentación de los animales, están en menos de 10%, por lo que esperan que a la brevedad llueva de forma constante.

Por lo pronto la UGRQ ha llevado agua mediante pipas que tiene la propia organización, además de la distribución de forraje para las zonas más vulnerables. En Querétaro existen 14 mil 500 productores sector agropecuario, de los cuales cuatro mil están afiliados a alguna de las asociaciones del sector, sin embargo, aseguró que se le brinda atención a todos.

