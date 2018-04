Fácil Criticar, difícil Informarse

La desgracia puede debilitar la confianza, pero no debe quebrantar la convicción. Charles de Rémusat

Si bien la crítica puede llegar a ser hasta cierto punto constructiva, la realidad de la crítica sobre la transparencia de las instancias gubernamentales siempre va destinada a denigrar las mismas; sin embargo, quién se ha hecho la siguiente pregunta: ¿Realmente son tan turbias estas instituciones como se opina? Es decir, ¿En qué basamos nuestra opinión sobre la transparencia? ¿A caso en las opiniones de la sociedad? No se puede trascender queriendo disfrazar la verdad, y con esto me refiero a las miles y millones de personas que manchan la imagen de las instituciones públicas.

Es importante basar nuestros argumentos en una fuente, no sólo en una opinión, y no existe mejor fuente de información, datos y rendición de cuentas que las que las mismas instituciones gubernamentales nos ofrecen, tal como sucede con la Contraloría General del Estado de Jalisco cuyo principal objetivo es que los ciudadanos depositen su confianza en esta institución, pero esto no puede ser logrado si nosotros como ciudadanos no nos convencemos a nosotros mismos de confiar en la rendición de cuentas que nos ofrecen.

Ser un buen ciudadano no sólo se trata de respetar las leyes, sino también de exigir nuestros derechos, debe ser recíproca la forma en la cual nosotros aportamos al gobierno cumpliendo las leyes y pagando nuestros impuestos; y la forma en la cual las instituciones gubernamentales responden a garantizar nuestros derechos se rige mediante las funciones de estas instituciones, pero sin duda alguna, las instituciones gubernamentales más olvidadas y menos concurridas son las que se encargan de rendir cuentas, tales como la Contraloría del Estado, sin embargo debería ser todo lo contrario, estas instituciones deberían ser a dónde los ciudadanos acudan para pedir resultados y transparencia, pues no existe mejor fuente que la confianza misma.

Diego Graciano

ECOS DEL DEBATE

“Los ciudadanos aprovechan su derecho de acceso a la información pública”

Actualmente en México existe un gran número de información pública enfocada hacia los ciudadanos, sin embargo uno de los principales problemas es que estamos siendo sobre estimulados a partir del exceso de información que se genera. Esto ha creado una zona de confort en la que la crítica a lo que consumimos y a su relevancia disminuye y que por ende se llegan a desaprovechar aquellos datos e información importante, ignorándolos o confundiéndolos con los que no lo son.

Aldo Francisco Zenteno Paz, Participante Mar Adentro.

En mi opinión son muy pocos los ciudadanos que aprovechan este derecho de acceso a la información pública y es por varias razones. Una de ellas fue que se perdió en la mayoría de los ciudadanos la credibilidad en su gobierno y en que estos den cuentas claras a la información pública, también muchos ciudadanos ni siquiera saben de la existencia de este derecho y a otros en realidad no les importa lo que haga, deshaga o gaste el gobierno, por esto son en realidad muy pocos los que aprovechan el acceso a la información pública.

Ángela Hernández de la Torre, Participante Mar Adentro.

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Contraloría, elecciones y el papel de los jóvenes

La maestra. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, nos abrió las puertas de su oficina y nos platicó respecto a la labor que tiene la Contraloría y el papel tan importante que tiene en este año tan trascendental para los mexicanos por ser periodo electoral.

Nos cuenta que la Contraloría, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es una dependencia del Ejecutivo que es la responsable de llevar a cabo la vigilancia y el proceso de auditorías a todos los entes de la administración pública central y sancionar cuando hay un mal ejercicio del recurso público.

Esta dependencia trabaja en equipo con otras instituciones. Ella menciona que hay una coordinación de transparencia con el Poder Ejecutivo en la que conjuntan toda la información de todas las dependencias y es subida al portal. Aun así, la Contralora especificó que, si bien la Contraloría forma parte del Poder Ejecutivo, tiene una independencia procedimental porque el trabajo que realiza debe de ser muy técnico al margen de cualquier avatar político.

Esto es de suma relevancia pues las dependencias de gobierno tienen una imagen negativa y han generado desconfianza en la sociedad. Al interrogarle precisamente qué había ocasionado (sobre todo en los jóvenes) esta desconfianza a las instituciones públicas ella respondió que el tema de la corrupción en las instancias de gobierno, como el tema de la inseguridad, ha pegado mucho en la sociedad.

Ella resalta que los jóvenes han venido siendo muy participativos, se involucran mucho a través de su propia universidad y en grupos de sociedad civil organizada. De manera muy puntual, dijo: “El mejor elemento para la participación de los jóvenes, es el conocimiento del engranaje gubernamental”.

Abundando un poco más respecto a la responsabilidad de los jóvenes en este tipo de labores señala que lo que están haciendo (participar de forma activa) es un acto de responsabilidad. Invita a “que participen en todos los espacios de diálogo. La participación ciudadana ya es fundamental con todas las autoridades para tomar decisiones desde los espacios que se han ido concediendo o que han ido ganando.”

“El principal acto de responsabilidad de los jóvenes es ese: seguir participando, seguir involucrados en las tareas de gobierno, seguir opinando y para opinar hay que tener conocimiento.”

En varios puntos de la entrevista se tocó el tema del Sistema Estatal Anticorrupción. Por ello, al preguntarle sobre qué traería de diferente este sistema para las elecciones ella respondió: “Nosotros acabamos de firmar un convenio con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales precisamente para generar un blindaje electoral. Que los recursos públicos no sean desvirtuados y se apliquen en situaciones particulares que tengan que ver con el proceso electoral.”

“A la firma de ese convenio estamos invitando al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y este comité se está sumando a la verificación de esas revisiones, junto con la Contraloría, para evitar, por poner un ejemplo, que se utilizan vehículos oficiales en temas electorales, que se desvíen recursos para ese propósito, que se distraigan los servidores públicos en horas de trabajo para participar en la promoción del voto en campañas electorales.”

Muchos de nuestros jóvenes lectores ejercerán su derecho al voto por primera ocasión, por lo cual se le preguntó a la Contralora dónde pueden reportar actos de corrupción que les toque presenciar. Ella respondió: “Cuando los jóvenes perciban que se está haciendo un mal uso del recurso público, que hay servidores públicos que en lugar de hacer su trabajo, andan distraídos apoyando a algún candidato, puede acudir aquí a la Contraloría del Estado a presentar su queja o denuncia. Pueden hacerlo también directamente a la Fiscalía, en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales; a cualquiera de las dos instancias y basta con que nos den modo, tiempo y lugar de las circunstancias y nosotros nos abocamos a la investigación del tema.”

Para cerrar con la entrevista, se le pidió a la Contralora que enviara un mensaje a los jóvenes interesados en formar parte de la comunidad de Mar Adentro, a lo que ella mencionó: “A través de instituciones como Mar Adentro, los jóvenes tienen espacios para poderse interrelacionar con sus gobernantes, entre ellos mismos y con instancias como la Contraloría del Estado que, por ley, tiene que revisar y fortalecer la buena actuación de los servidores públicos.”

PERFIL

Mtra. María Teresa Brito Serrano

María Teresa Brito Serrano es la Contralora del Estado de Jalisco. Cuenta con una carrera profesional de más de 30 años de servicio en la administración pública, trabajando de manera constante a nivel Estatal y Municipal en áreas enfocadas a la coordinación, la administración y el uso eficiente de recursos económicos, entre otras funciones.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Transparency International, movimiento anticorrupción

La búsqueda por una sociedad libre de corrupción no es algo nuevo; los esfuerzos alrededor del mundo han sido constantes, un ejemplo de ello es “Transparency International”, Un movimiento global que comparte una visión: un mundo en el que el gobierno, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas están libres de corrupción.

En 1993, algunas personas decidieron tomar una postura contra la corrupción y crearon Transparency International. Ahora presente en más de 100 países, el movimiento trabaja sin descanso para agitar la conciencia colectiva del mundo y provocar el cambio. Esta organización ha logrado: la creación de convenciones internacionales anticorrupción, el enjuiciamiento de líderes corruptos y las incautaciones de sus riquezas obtenidas ilícitamente, elecciones nacionales ganadas y perdidas en la lucha contra la corrupción, las empresas son responsables de su comportamiento tanto en el hogar como en el extranjero, entre otras acciones.

Esta organización presenta un índice anual de percepción de corrupción que tienen los países. En él se clasifica 180 países y territorios según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, emplea una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.

Actualmente, las naciones con mejor puntaje son Nueva Zelanda y Dinamarca, que ocupan los primeros lugares con 89 y 88 puntos respectivamente. Cabe destacar que varios países mejoraron de forma significativa su puntaje en los últimos seis años, tales como: Costa de Marfil, Senegal y el Reino Unido.

La participación activa de la sociedad en temas de información, corrupción y transparencia es de suma importancia para que los esfuerzos por este tipo de causas tengan mejores resultados.

Diez notas positivas

1. Promueven 29 productos orgánicos para lavar sin agua.

2. Universitarios mexicanos crean una app para detectar dislexia en los niños.

3. Crece la flota de autobuses eléctricos en Noruega.

4. Mexicano descubre 70 nuevas especies de orquídeas.

5. Se aprueba una iniciativa para reducir el uso de popotes de plástico en México.

6. El 13 de abril se celebró en distintos países el Día Internacional del Beso.

7. Estudiante mexicano gana el premio “Arturo Warman”.

8. Artista nahua presenta sus obras en Nueva York.

9. Se exhibe la primera Bienal de Arte Huichol en Ciudad de México.

10. Desarrollan exoesqueleto para terapias de movilidad.

Mar adentro propone

Para saber…

El domingo 22 de abril se realizará el primer debate presidencial. Será en la Ciudad de México en punto de las 20:00 y tendrá una duración aproximada de 1 hora con 52 minutos.

Para conocer…

A pesar de que los adultos mayores de ente los 60 y los 69 años son el grupo con mayor participación electoral, el voto joven será determinante en estas elecciones pues representan 29% de la lista nominal (jóvenes menores de 30 años).