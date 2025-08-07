FGR asegura 900 kilos de metanfetamina en Chiapas

Fuerzas Armadas de México incautaron este jueves aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en Palenque, Chiapas.

En el operativo se decomisaron, además, un arma de fuego, reactores, unos quinientos bultos de soda cáustica, diversas sustancias y dos vehículos, entre otros objetos.

La operación fue ejecutada por miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas , que continuará con la investigación correspondiente.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, las autoridades mexicanas han decomisado más de 140 toneladas de drogas, entre ellas cerca de dos millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en diecisiete estados.

En los siete meses en mención, las fuerzas armadas detuvieron a más de 18.700 personas relacionadas con delitos de alto impacto y se confiscaron más de 9.600 armas.

En lo que va del año, las autoridades mexicanas han incautado más de 450 toneladas de sustancias químicas en diversos laboratorios clandestinos.

#FGR en su Región Sureste, ejecutó una diligencia en Palenque, Chiapas, donde aseguró aproximadamente 900 kg de metanfetamina. En el predio también se aseguró un arma, reactores, alrededor de 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, vehículos, entre otros objetos. ▶️… pic.twitter.com/RaFmciTzWG— FGR México (@FGRMexico) August 7, 2025

Lee también: Dan golpe al crimen organizado con aseguramiento millonario de drogas

NA