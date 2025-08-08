La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que buscarán un diálogo con la comisión presidencial, así como la comisión legislativa para la redacción de la reforma electoral.

Afirmó que buscar un acercamiento a estas comisiones no afecta la autonomía ni la independencia del Instituto.

“El Instituto Nacional Electoral tiene una voz acreditada en la parte técnica, en la parte organizativa, conoce el territorio, conoce los vaivenes en las coordinaciones que tenemos en cada una de las entidades, tenemos una sana relación con los gobiernos estatales, con las áreas de seguridad, que son luego las puertas que tenemos para la instalación de casillas, es decir, hay voz que se debe de atender”, subrayó.

Sostuvo que un irreductible es la participación ciudadana en la conformación de las mesas de casilla, porque es algo a lo que el país “no puede renunciar”.

“La responsabilidad del Instituto no es para un lado o para otro, es para el país, lo que el país ha invertido para tener este instituto hoy sólido, hoy fuerte, que es capaz de demostrar fortaleza en sacar adelante un proceso como el que se realizó con los bemoles que tenga los resultados obtenidos, yo creo que es algo que hay que sostener, valorar en su justa dimensión”, apuntó la consejera.

Afirmó que sí buscarán a Pablo Gómez, quien encabeza la comisión presidencial para la reforma electoral, para conocer el programa de trabajo y poder participar e incidir en la toma de decisiones.

Sin embargo, dijo que aún no pueden pronunciarse a favor o en contra, porque no existe hasta el momento una propuesta de reforma.

Por otro lado, la consejera presidenta del INE planteó revisar la operatividad de los procesos electorales de 2027, donde concurren la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas, pero también la otra mitad de la judicial, por lo que sugirió que podría hacerse con tres meses de diferencia.

“No es aplazar la elección, es en el año de la elección que se está programando simple y sencillamente recorrerla tres meses por cuestiones de logística”, insistió.

CT