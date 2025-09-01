Vivir “de” la política y vivir “para” la política

¿Por qué alguien se dedicaría a la política? Identifico tres razones: el deseo de un botín; el prestigio social que brinda el poder; o una causa.

Hay políticos pobres que se hacen ricos y políticos ricos que se vuelven importantes. Pero también están los políticos que luchan por una causa con sentido colectivo.

Estos últimos creo que son los menos. A esos perfiles, la política partidista los vomita como Dios a los tibios. Carecen de “la disciplina del sí” ante el ejercicio vanidoso y egoísta del poder de sus líderes.

Ahora, hay dos tipos de políticos: el que vive “para” la política y el que vive “de” la política.

Tomo prestados -con algunos ajustes- estos conceptos de la conferencia “La política como vocación” dictada por Max Weber a universitarios en 1919.

Vivir “para” la política implica que ésta se convierte en una razón que da sentido a la vida de la persona en el servicio de una causa común.

Implica obtener una satisfacción personal en servir más allá de uno mismo.

Se refiere a esa “razón de ser” que da sentido a una vida humana. Hay quien halla esa motivación en el arte de la cocina, en el cuidado de una familia, en el ejercicio de la medicina o en el arte. Cada quien busca y, con suerte, encuentra su resorte interior.

El segundo, el político que vive “de” la política, hace de ésta una fuente permanente de ingresos. Weber lo compara con el “american boss” que desea sacar la máxima renta.

En otras palabras, persiguen la recompensa material y poder para gozar del sentimiento de prestigio y honor que da:

“Hay honor y botín para los seguidores de la guerra; para los secuaces del demagogo hay botín -es decir, explotación de los dominados, a través del cargo oficial- y, lo mismo, ganancias políticamente determinadas y premios de vanidad”, dice Weber.

Me rehúso a escribir sobre los miserables legisladores que en estos días llenan las portadas de los diarios. Mejor aprendamos a identificar a estos políticos “estrechos y advenedizos de la fortuna” que hoy ocupan la máxima tribuna del país.