En la tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, la alcaldía Iztapalapa vivió momentos de caos y tragedia cuando una pipa cargada con gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México.

El estruendo dejó un panorama desolador, con llamas que se elevaron y una nube de pánico entre los transeúntes y conductores que se encontraban en la zona.

Hasta el jueves 11 de septiembre, las autoridades reportaron ocho personas fallecidas y alrededor de 90 lesionadas, muchas con quemaduras de segundo y tercer grado.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la unidad, perteneciente a la empresa Transportadora Silza, aparentemente circulaba a exceso de velocidad. El conductor, quien también resultó gravemente herido, se encuentra hospitalizado y bajo observación.

En las diferentes redes sociales, se difundieron imágenes inéditas que registran el instante exacto de la explosión, mostrando no solo la magnitud del siniestro, sino también la reacción inmediata de la gente y de los cuerpos de emergencia.

MF