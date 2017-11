Ex secretario mexicano de Seguridad, exhibido en los "Paradise Papers"

El nombre de Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Fox, aparece en la investigación de evasión fiscal publicada este domingo, llamada "Paradise Papers", y la cual exhibe actividades en empresas "offshore" de muchos políticos y empresarios a nivel internacional.

De acuerdo a los datos recopilados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), Gertz Manero fue vicepresidente de Jano Ltd., una empresa de inversiones personales localizada en las islas Caimán para "propósitos fiscales".

Fue nombrado vicepresidente en 1998, meses después de ser nombrado jefe de la Policía de Ciudad de México. Su hermano Federico era el presidente de Jano Ltd. y beneficiario efectivo de la empresa.

Jano Ltd. se convirtió en cliente del despacho de abogados Appleby (de donde vino la filtración) cuando ésta compró a la empresa de gestión privada Ansbacher. Según los datos del ICIJ, en ese entonces Jano era considerada una empresa rentable porque no había documentación sobre su fuente de fondos y la diligencia hacia los clientes no era la adecuada.

Jano Ltd. cerró en 2009, un año después de que Appleby le retirara sus servicios al no poder obtener la documentación de transferencia.

En una entrevista a Proceso, Gertz Manero indicó que no sabía de la existencia de dicha empresa y que su hermano, quien manejaba la fortuna familiar, debió crearla y nombrarlo a él junto a su esposa porque confiaba en ellos.

"Nunca he estado involucrado en el manejo de una compañía de esta manera, él nunca me dijo algo al respecto", destacó.

Alejandro Gertz Manero fue coordinador de la campaña nacional contra el tráfico de drogas en 1976, y secretario de Seguridad Pública del 2000 al 2004. Estaba a cargo de ésta cuando Joaquín "El Chapo" Guzmán escapó de Puente Grande en 2001. También fue diputado por el partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano.

Revisa la investigación completa AQUÍ.

México, comprometido a investigar supuestas evasiones

Este lunes, la subsecretaria de Hacienda Vanessa Rubio dijo que México estaba comprometido a investigar los posibles casos de evasión fiscal con el fin de dilucidar las responsabilidades..

"Tendremos que hacer una investigación y un deslinde de responsabilidad y, en su caso, sacar alguna conclusión al respecto", afirmó Rubio durante un evento realizado en Madrid.

No obstante, la subsecretaria de Hacienda insistió en que lo primero que hay que hacer es "corroborar la información antes de sacar cualquier conclusión".

Afirmó que ya están en proceso de investigación de la información tanto el sistema de administración tributaria como la unidad de inteligencia financiera de México.

Otros personajes relevantes del país que aparecen en los “Paradise Papers” son Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo Salinas Pliego, los tres empresarios.