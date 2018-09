Ex secretario del PRI libra acusación por delito de peculado

Un juez federal determinó dejar en libertad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI en Chihuahua, a quien las autoridades de esa Entidad acusaban de peculado al presuntamente desviar 250 millones de pesos de las arcas estatales.

El juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, del Reclusorio Norte, resolvió lo anterior toda vez que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el sobreseimiento de la causa penal 24/201, en contra del político, pues la Fiscalía General de Chihuahua no aportó elementos de prueba suficientes.

Según la PGR, la autoridad en Chihuahua no sólo no aportó elementos de prueba suficientes para mantener el proceso en su contra, sino que “obstaculizó” las investigaciones que la institución de justicia federal llevaba en curso.

Por ello, y como este viernes vencía el plazo de seis meses para efectuar la investigación complementaria, la PGR solicitó el sobreseimiento de la causa penal instruida contra el ex secretario general del tricolor pues, además, éste no se desempeñaba como funcionario público, por lo que el delito de peculado no se configuraba.