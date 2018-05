Ex jefe de la oficina de Margarita Zavala votará por José Antonio Meade

Jorge Camacho, ex jefe de la oficina de la ex candidata independiente a la Presidencia de la República, dio a conocer que otorgará su voto a José Antonio Meade Kuribreña, candidato del la coalición Todos por México, que integran PRI, PVEM y Panal.

En su cuenta de Twitter, señaló que el mejor voto útil, es el que se hace a conciencia, "aquel que se deposita en la urna en función de un bien superior, que en este caso es México".

"Hoy más que un artículo quiero compartirles mi decisión. Mi voto a @JoseAMeadeK. El mejor voto útil, sin duda, es el voto que se hace a conciencia, aquel que se deposita en la urna en función de un interés superior, que en este caso es México...", escribió en la red social.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, explicó que tomó esa decisión porque no tiene coincidencias ni con Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, ni con Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia.

En ese sentido, comentó que él ejerce la libertad que les otorgó Margarita Zavala Gómez del Campo para elegir al aspirante presidencial con el que mejor se identificaran.

"No me veo regresando al Frente, no me veo apoyando a Ricardo Anaya, no creo en el frente que hizo Ricardo Anaya, creo que le hizo mucho daño al PAN y a la posibilidad de que Margarita Zavala fuera la próxima presidenta de este país", indicó Camacho Peñaloza.

Precisó que de López Obrador lo separan muchas cosas, "él le ha hecho mucho daño a Guerrero, yo lo vi y lo viví de cerca y no tendría razón de dar mi voto a Andrés Manuel.

"En ese contexto, he decidido darle mi voto a José Antonio Meade, lo tengo claro, estoy convenido que es la persona que mejor podría gobernar este país", puntualizó.

Comentó que uno de los temas por los que optó por otorgar su voto al candidato de la coalición Todos por México, es la forma en que abordó el caso de la ex líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García, porque conoce a fondo el tema.

"Conozco lo que hizo sobre las acusaciones de ser secuestradora, el desarrollo de Meade (Kuribreña) para este tema es fundamental para tomar esa decisión; es un tema que no se puede dejar pasar, casos como ese son emblemáticos. Hay una problemática grave que haya perdón a un delincuente", finalizó.

Meade agradece apoyo de ex vocero de Margarita Zavala

Meade agradeció la generosidad de Camacho, a quien calificó como un hombre congruente. NTX / ARCHIVO

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, José Antonio Meade Kuribreña, agradeció el apoyo de Jorge Camacho, ex vocero de Margarita Zavala.

Este jueves, el ex integrante del equipo de la ex aspirante independiente a la Presidencia de la República dio a conocer que su voto será para el abanderado de PRI, PVEM y Nueva Alianza, ya que el mejor voto útil es el que se hace a conciencia, en función de un interés superior que es México.

Al respecto Meade Kuribreña agradeció la generosidad de Camacho, a quien calificó como un hombre congruente, y afirmó que su apoyo lo compromete a ser un Presidente, en caso de ganar los comicios, que busque el bien común.

"Estimado Jorge: agradezco mucho tu texto y, sobre todo, tu generosidad. Eres un hombre congruente y tu apoyo me compromete a ser un Presidente que busque incesantemente el bien común", publicó en su cuenta de Twitter.

