Ex gobernador de Guerrero culpa a Calderón de asesinato de normalistas

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, señaló al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Genaro García Luna, como los responsables del asesinato de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús, durante el desalojo del 12 de diciembre de 2011 en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

El ex mandatario guerrerense hizo la acusación en su cuenta de Twitter luego de que Calderón dijo, en un noticiero matutino, que Ángel Aguirre se negó a depurar las policías y que ello había derivado en la desaparición de los 43 normalistas.

"Hubo un gobernador que dijo: 'señor presidente, pues admirable su valentía, pero usted quisiera que tuviéramos unas policías como en Suiza y esto no es Suiza, es México, somos un país pobre. Tenemos nuestra manera de resolver problemas", declaró el ex presidente.

Calderón añadió que "ese gobernador cuyos policías nunca se depuraron, que nunca se obligó a salir a los que fallaron en el control de confianza, que trabajan para el crimen, esos policías; son los policías que levantaron, secuestraron y probablemente entregaron a sus victimarios a los estudiantes".

Calderón fue cuestionado sobre si se refería a Ángel Aguirre, a lo que respondió afirmativamente.

Después, el ex gobernador de Guerrero escribió, a través de Twitter, que era mentira que se haya negado a limpiar a la policía estatal y municipal, y aseguró que a lo que en realidad se refirió fue a la baja preparación de los uniformados y a sus "miserables" sueldos.

En otro mensaje, Aguirre Rivero escribió: "ahora dice que no quise limpiar nuestras policías, nada más falso que ese dicho para justificar su fracaso, ante el clima de violencia e inseguridad en que convirtió al pueblo de México".

En otro mensaje, Aguirre hizo referencia al caso de los dos normalistas muertos el 12 de diciembre del 2011, durante el desalojo de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

"Y que no se te olvide que tú y Genaro García Luna, fueron los responsables de la muerte de los dos estudiantes de Ayotzinapa, el 12 de diciembre (2011), porque fue tu policía la que llegó primero al lugar de los hechos, todos armados, ahí están los videos", escribió.

