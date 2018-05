Eventual Alianza Meade-Anaya es un mal planteamiento: Zavala

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, consideró que una posible alianza entre los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, es un mal planteamiento y es totalmente equivocado.

En entrevista antes de iniciar un recorrido en la Plaza Valladolid en el Centro Histórico de esta capital, la abanderada presidencial consideró un error hablar de un voto útil a 60 días de que sea la elección del 1 de julio.

"Ese es un mal planteamiento y totalmente equivocado que estén diciendo eso (alianza PAN-PRI) o que hayan metido como posibilidad al hablar del voto útil, a 60 días el voto útil no se pregunta. Honestamente, con mi experiencia en la política, yo nunca he pedido un voto útil, siempre he pedido un voto de conciencia y reflexionado, un voto honesto; yo entré en la política cuando Andrés Manuel estaba en el PRI y se llevaban todo y hacían fraude en todo", dijo Margarita Zavala.

Acompañada de su cuñada y también aspirante independiente a la Cámara de Diputados, Luisa María Calderón, Margarita Zavala dijo que serán los ciudadanos los que decidan si hay una tercera derrota de Andrés Manuel López Obrador porque si se trata de decir que ya le toca, entonces le tocaría a las mujeres.

"Los ciudadanos son los que deciden (sobre una tercera derrota de López Obrador), ahora sí que no hay ‘me toca’, si se tratara de ‘me toca’, pues ‘le toca a las mujeres’", afirmó.

Zavala señaló que el que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, haya manifestado su respaldo a José Antonio Meade, solamente significa un voto.

"De que Silvano, el gobernador se haya ido con Meade pues es un voto, es un voto me faltan muchos días a mí para conseguir tantos votos, también da una expresión de lo que los frentes no siempre significan sumas, lo que ha significado para el país este tipo de alianzas es más bien el desdibujamiento de los partidos, el pragmatismo de la política y la rendición de las ideas y a las identidades de los partidos y de las personas", agregó.

Spot

Sobre el spot de Mexicanos Primero, donde aparecen menores de edad pidiendo el voto por los candidatos que apoyen la reforma educativa, Margarita Zavala aplaudió la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantenerlo al aire para que se expresen los ciudadanos, pero dijo que México tiene una ley electoral restrictiva.

"Es una ley muy restrictiva, yo siempre he estado a favor de las libertades y más en derechos políticos y es increíble que una sociedad no pueda expresarse sobre temas políticos durante un proceso electoral, es absurdo, no pasa en ninguna parte del mundo, y tendríamos que interpretar la ley en favor de las libertades. Me parece que el INE, más allá de los temas de los niños que hay una parte discutible, es cierto, pero que puedan expresar su opinión sobre diversos temas me parece absurdo que esté prohibido".

"El INE hizo bien en interpretar a favor de las libertades, a mí sí me parece bien que una sociedad pueda expresarse, no en favor de un candidato, en favor de determinadas propuestas".

SA