"Estoy definitivamente fuera del proceso" Marcelo Ebrard

Luego de pedir en una conferencia de prensa reponer el proceso interno de Morena para elegir al próximo coordinador de la 4T, Marcelo Ebrard acaba de anunciar a Azucena Uresti en entrevista para Radio Fórmula que está "definitivamente fuera del proceso".

En palabras de Marcelo: "No tenemos elementos para decir que sí fue un fraude, pero sí tenemos elementos para decir que fue un grave error". Refiriéndose a lo ocurrido en el proceso interno de Morena.





#AHORA "Estoy definitivamente fuera del proceso", acaba de decir Marcelo Ebrard (@m_ebrard) A Azucena Uresti (@azucenau) en @Radio_Formula



Nos dejaron fuera, ya no acompañamos el proceso, agrega — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 6, 2023

Además de esto, el político también denunció via "X" que Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a la representación en el conteo. En un vídeo difundido por Marcelo Ebrard también denunció que Morena cada vez se parece más al PRI, por lo que anunció horas antes que no estarían presentes en el conteo.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

¿Marcelo se va con MC?

Se han difundido reuniones que Marcelo Ebrard ha tenido con Movimiento Ciudadano, no obstante, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, Marcelo Ebrard anunció que aún no decide si se quedará o no con Morena: "Vamos a ver. Es una decisión que tendremos que ver. El lunes tenemos asamblea, pero no es algo que tenemos propuesto", señala.