Marcelo Ebrard denuncia que Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX

La polémica sobre las encuestas de Morena para elegir a su candidato a la presidencia de México continúan, pues Marcelo Ebrard denunció que su compañera Martha Lucía Mícher fue agredida por policías de la Ciudad de México, luego de intentar acceder al World Trade Center para revisar el tema de los votos ya que reportaron supuestas irregularidades.

Fue a través de sus redes sociales donde Marcelo Ebrard donde denunció los hechos, además de expresar que jamás pensó vivir algo así en su propio partido político.

“Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento !!! Repudiamos el uso de la fuerza en su contra , jamás pensé vivir algo así en mi propio partido”, escribió Marcelo en el tuit.

También compartió un video en cual Malú Micher menciona a los medios de comunicación que ella llevaba gafetes los cuales le permitían ingreso al lugar, sin embargo, las autoridades le negaron el acceso.

“Yo tengo los gafetes, sin gafete no puedo entrar… no me dejaron entrar”, dijo Malú Michet, quien en el video se logra apreciar que muestra los tarjetones a las autoridades correspondientes para que la dejen pasar.

Excluidos por la fuerza pic.twitter.com/5h9Yxi3OZl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Al impedirle el acceso, comenzaron los empujones y el intercambio de discusiones entre la gente de Ebrard y de Morena, incluso policías de la CDMX se formaron para hacer una barrera y evitar el acceso.

MF