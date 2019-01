Estalla ducto en Hidalgo por ordeña; mueren 21

En plena contingencia por el cierre de ductos de combustible para evitar el robo de hidrocarburos, un canal subterráneo de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue perforado estalló en Hidalgo. El hecho ocurrió cuando había cientos de ciudadanos cerca; trataban de llenar bidones con el líquido que salía a chorros.

Hasta el cierre de la edición, 21 personas habían fallecido y 71 resultaron con lesiones de consideración, según lo informó el gobernador de esa Entidad, Omar Fayad, quien se desplazó al lugar de los hechos: el municipio de Tlahuelilpan.

Me encuentro en el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Al momento se reportan 21 fallecidos y 71 heridos. Estoy en comunicación con el Presidente @lopezobrador_ para apoyar a las familias afectadas. — Omar Fayad (@omarfayad) 19 de enero de 2019

La explosión, derivada de la manipulación de una toma clandestina para robo de combustible en el ducto Tuxpan-Tula, movilizó a autoridades de los tres niveles y saturó los servicios de emergencia en las proximidades. El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todo el personal de Gobierno a “prestar auxilio a la gente en el sitio”.

De acuerdo con videos difundidos, la fuga de combustible tenía varias horas y había formado una alberca. La se acercó al punto con recipientes para obtener un poco del líquido.

El saqueo, según se observó en dichas grabaciones, fue presenciado por cuerpos de seguridad. Soldados y policías estaban en la zona mientras decenas de personas buscaban llevarse hidrocarburo en sus bidones. No se ha confirmado la causa de la explosión.

El alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, dijo que la fuga fue reportada desde las 17:00 horas. El Ejército acordonó la zona, pero no pudo controlar a unas 200 personas que rompieron el cerco y tomaron el combustible.

Ante la emergencia ocurrida por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, se ha instalado de inmediato el Comité Nacional de Emergencias, para atender oportunamente a la población afectada. En breve más información. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 19 de enero de 2019

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación y envió al lugar a personal ministerial para iniciar con las diligencias.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, se desplazó al sitio afectado para coordinar las acciones del Plan Nacional de Emergencia.

Pero ese no fue el único caso. En el Estado de Querétaro se reportó la explosión de otro ducto de Pemex, aunque éste no dejó personas heridas o fallecidas. El hecho ocurrió en el municipio de San Juan del Río, aunque no dejó víctimas.

Pemex informó que la explosión en Hidalgo “no afecta el suministro de gasolinas en la Ciudad de México”. No se precisó, hasta el cierre de la edición, si el hecho traerá demoras a la anunciada reapertura del ducto Salamanca-Guadalajara, que abastece a esta ciudad, y que según la Secretaría de Energía (Sener) ocurrirá hoy