Ernestina Godoy no fue ratificada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que mañana será su último día al frente de la Fiscalía General de Justicia.

A pesar de que se lograron 41 votos a favor de su ratificación, no se obtuvieron las dos terceras partes de los sufragios necesarios de las y los diputados presentes para que Godoy Ramos se mantuviera en su cargo por otros cuatro años. En periodo extraordinario, el Congreso local continuó con la discusión de este dictamen que quedó pendiente el pasado 13 de diciembre.

Trece oradores razonaron su voto por más de dos horas y al final se pasó a la votación definitiva. Durante esta discusión, se lanzaron ataques y acusaciones entre morenistas, panistas y priistas. Jorge Gaviño, integrante de Izquierda Liberal, precisó que esta es una victoria "pírica" para la oposición, pues Godoy Ramos se irá, pero quedará su equipo para continuar con el combate a los delitos y la corrupción.

Lee también: La SRE presentará este lunes la estrategia migratoria de México

Martha Ávila, coordinadora de Morena, le recordó a los panistas que no son perseguidos políticos, y que si se les persigue es porque hay elementos suficientes en su contra. El priista Jhonatan Colmenares se solidarizó con su compañera de bancada Guadalupe Barrón, quien ayer sufrió un presunto atentado y amenazas para no asistir hoy a la sesión, y le pidió a Morena que no se convierta en el PRI de los años 70 que usaba a las instituciones a su antojo.

Al final casi toda la oposición fue unida en esta votación, pues las priistas Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez, suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios, votaron a favor de esta ratificación.

FS