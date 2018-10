Equipo de AMLO alista defensa legal tras cancelar aeropuerto en Texcoco

Julio Scherer, quien será consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si contratistas o inversionistas interpusieran algún tipo de amparo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los combatirán en los términos legales correspondientes.

En entrevista a medios, luego de una reunión con el presidente electo, Scherer afirmó que no se tendrán nuevas licitaciones, sino sólo va a cambiar los contratos actuales de Texcoco hacia las obras que se realizarán en Santa Lucía.

"Si ellos interpusieran algún amparo o alguna cuestión, combatiríamos en los términos que ya planteó el presidente electo", dijo.

López Obrador sostuvo reuniones durante toda la tarde con su equipo de transición jurídico y económico para tratar el tema del nuevo aeropuerto que suspenderá sus obras en Texcoco para realizarlas en Santa Lucía.

Por otra parte, el próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, afirmó que se confirmará una comisión encargada de tranquilizar a los inversionistas y contratistas del nuevo aeropuerto para que sepan que se van a cumplir a cabalidad con los componentes.

La comisión está conformada por el mismo Alfonso Romo, así como el virtual secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y el próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa.

"Vamos a ir tranquilizando las aguas. No se preocupen. Llevamos tres semanas, para la luna de miel nos queda todavía seis años", sostuvo Romo.

El empresario regiomontano dijo eso tras un encuentro privado con el presidente electo en la casa de transición.

La comisión verá en detalle todas las implicaciones financieras de cambiar la sede del aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía, para que contratistas, inversionistas financieros estén tranquilos.

Incluso dijo que él mismo se encarga de platicar en privado con algunas cámaras empresariales que han reaccionado en contra de la decisión de López Obrador de cancelar el aeropuerto en el Lago de Texcoco.

"Es una decisión de fondo, no es un capricho, es una decisión técnica financiera, no se equivoquen. Entonces, estamos actuando con responsabilidad. A algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero es con mucha responsabilidad", enfatizó.

Aclaró que aún desconocen como pagarán las pérdidas del nuevo aeropuerto, ya que dijo "No puedo decir hoy en detalle, porque todavía no tengo los pelos de la burra en la mano. Lo que sí sé, es que no le vamos a fallar a nadie, nada".

