Encuesta definirá candidato de Morena en Puebla: Polenvsky

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, aseguró que todavía no hay un candidato definido para la elección extraordinaria de Puebla, por lo que usarán el método de la encuesta para elegir a su abanderado.

"Haremos encuesta para que se defina quién será la mejor opción", indicó la dirigente nacional en entrevista en Palacio Nacional, donde asistió como invitada a la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

"¿No es que esté definido que sea Miguel Barbosa el candidato?", se le preguntó a la líder partidista.

-"No, lo que es una realidad es que Barbosa fue el candidato (en la pasada elección), que hizo un muy buen papel, que se mantuvo y que hasta el último momento dijo que sería una oposición responsable, que no tomará carreteras ni casetas, y es un hecho que todas las encuestas de los medios que todo mundo saca lo ponen a él con una notable diferencia, pero yo no he hecho ninguna encuesta", respondió.

Polenvsky dijo que, por tratarse de un tema de relevancia para el partido será la dirigencia nacional de Morena, quien tome la decisión.

Por otro lado, señaló que no ve "condiciones" para que personajes como Mauricio Toledo puedan incorporarse al partido, porque está cerrado el registro de Morena y su perfil "genera muchísimo conflicto".

"Compañeros de Morena de la Ciudad de México se han manifestado en contra y obviamente nosotros tenemos que oír su postura y quien quiera (entrar) primero que haga méritos y luego ya planeamos", expresó.

