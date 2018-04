Encontré al crimen en proceso de captura del Estado: Felipe Calderón

Felipe Calderón Hinojosa afirmó que "cuando yo llegué a la Presidencia de la República encontré un proceso de captura del Estado", por parte del crimen organizado, un fenómeno de apoderamiento de las instituciones, gobiernos, policías, ministerios públicos, alcaldes, gobernadores.

"El error, el pecado capital que México cometió fue no haber enfrentado el crimen a tiempo, haber dejado que se apoderara de pueblos y ciudades, esa fue la causa del problema de inseguridad que está viviendo el país".

En la Escuela Libre de Derecho como parte de su conferencia magistral anual, el ex presidente Calderón Hinojosa reveló que ante ese fenómeno, le decían:

"No te metas con los criminales, mejor arréglate con ellos, tú no les hagas nada, y no te van a hacer nada'".