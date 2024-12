¿En qué día cae el primer puente de 2025?

Si bien algunos ya disfrutan de un merecido descanso durante las fiestas decembrinas, otros están adelantando sus planes para el 2025, anticipando los días festivos y los periodos vacacionales que ofrecerá el próximo año.

Ya sea para descansar, viajar o pasar tiempo en familia, conocer el calendario de días festivos y puentes de 2025 puede ser de gran ayuda, por lo que a continuación te decimos cuáles serán.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días festivos en 2025 son los siguientes:

1 de enero: Año Nuevo

Primer lunes de febrero: Conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Tercer lunes de marzo: En honor al 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez

1 de mayo: Día del Trabajo

16 de septiembre: Conmemoración del inicio de la Independencia de México

Tercer lunes de noviembre: En conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

25 de diciembre celebración de la Navidad

Este conjunto de días festivos establece los momentos clave en los que los trabajadores pueden disfrutar de un descanso oficial. Aunque algunos días caen en fechas fijas, otros se celebran en días específicos de la semana, como el caso del primer lunes de febrero y el tercer lunes de marzo, lo que facilita la organización de puentes largos.

Los estudiantes, por su parte, tienen un calendario distinto, el cual incluye días de descanso establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además de los días festivos nacionales, los alumnos cuentan con periodos vacacionales y días adicionales destinados a consejos técnicos escolares y otras actividades académicas.

El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2024-2025 establece las siguientes fechas de descanso:

1 de enero: Año Nuevo

Del 2 al 8 de enero: Vacaciones y talleres intensivos para los docentes

31 de enero: Consejo Técnico Escolar

3 de febrero: Conmemoración del Día de la Constitución

28 de febrero: Consejo Técnico Escolar

28 de marzo: Consejo Técnico Escolar

Del 14 al 25 de abril: Vacaciones de Semana Santa

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

30 de mayo: Consejo Técnico Escolar

27 de junio: Consejo Técnico Escolar

16 de julio: Inicio de las vacaciones de verano

Un tema que ha generado algo de confusión en los últimos meses es la posible eliminación de un día festivo en 2025.

Aunque en este 2024 la Ley Federal del Trabajo contempló el 1 de octubre como un día feriado, en el que se suspendieron la jornada laboral y escolar debido a la transición presidencial en México, ya que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, en 2025, este día no será festivo. Es decir, no habrá descanso el 1 de octubre de 2025, ya que no corresponde a un cambio de administración en el gobierno.

