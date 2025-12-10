CFE revela cuáles son las series navideñas que debes usar esta temporada

La temporada decembrina trae consigo el tradicional encendido de adornos y series de luces, pero también un incremento en los accidentes provocados por instalaciones inadecuadas. Ante este panorama, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió recomendaciones para que hogares, comercios y centros de trabajo disfruten de la decoración navideña sin poner en riesgo su seguridad.

De acuerdo con la dependencia, los incendios por cortocircuitos, el sobrecalentamiento de instalaciones y las descargas eléctricas son los incidentes más comunes durante estas fechas. La causa principal suele ser el uso de series navideñas sin certificación o conectadas de manera incorrecta.

En este sentido la CFE subraya la importancia de adquirir únicamente productos que cuenten con el sello de la Norma Oficial Mexicana (NOM), garantía de que cumplen con estándares de calidad y seguridad.

Las luces que sí debes usar esta Navidad

La CFE recomienda optar por series de focos LED, ya que generan menos calor, consumen menos energía y reducen de forma considerable el riesgo de sobrecalentamiento.

Para exteriores, sugiere utilizar iluminación especialmente diseñada para ese propósito, preferentemente con cubierta tipo manguera, que protege los cables contra humedad y desgaste.

Además, la institución enfatiza la importancia de revisar que las extensiones no tengan cables expuestos, evitar conectar más de tres tiras de luces en una misma línea y no colocar adornos cerca de materiales inflamables, como árboles secos o papeles de regalo.

Otro punto clave es desconectar por completo todas las luces antes de dormir o al salir de casa, del trabajo o del negocio. Mantenerlas encendidas durante largos periodos no solo incrementa los riesgos de cortocircuito, sino que también eleva el consumo de energía sin necesidad.

Los riesgos más comunes en temporada navideña

Entre los incidentes que más se presentan en diciembre se encuentran:

Cortocircuitos por sobrecarga en extensiones saturadas de conexiones.

Incendios provocados por adornos en contacto con superficies inflamables.

Descargas eléctricas en exteriores por humedad o deterioro de cables.

Sobrecalentamiento de instalaciones cuando se conectan calefactores en tomas deficientes.

Para evitar estos escenarios, la CFE aconseja no colocar extensiones debajo de tapetes o alfombras, manipular foquitos únicamente con las luces apagadas y desconectar siempre desde la clavija, nunca jalando el cable, para no dañar el aislamiento.

Con estas medidas, la Comisión busca reducir accidentes eléctricos y fomentar un consumo responsable de energía durante las fiestas. La recomendación principal es clara: utilizar luces de bajo consumo, certificadas y diseñadas para cada entorno, y encenderlas solo cuando puedan apreciarse.

De esta forma, las celebraciones navideñas pueden disfrutarse de manera segura y sin riesgos innecesarios.

