En México hay delincuencia, no narcoterrorismo: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que en México existe delincuencia organizada, cárteles de la droga, pero ello no es narcoterrorismo.

En rueda de prensa, la funcionaria federal puntualizó que no acepta el término narcoterrorismo, ello en referencia a la declaración que hiciera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer declarar a la delincuencia que hay en México, como organizaciones terroristas.

"No me acepto la terminología narcoterrorismo. Tenemos, sí, delincuencia organizada, tenemos, sí, cárteles de la droga, pero todo en el marco de la delincuencia, no narcoterrorismo", puntualizó la encargada de la política interna del país.

