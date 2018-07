Empresarios constructores anticipan retraso en edificación del NAICM

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de la Ciudad de México considera que la cancelación de las cuatro licitaciones restantes para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) retrasa la construcción del aeropuerto, en general, ya que eran básicas para su conclusión.

"Estas obras son primordiales para terminar el aeropuerto en tiempo, si detenemos estas licitaciones estamos deteniendo la marcha del aeropuerto", dijo Arturo Bautista, presidente de la CMIC CDMX.

Además, consideró que esta decisión implica una falta de congruencia entre la actual administración y el gobierno entrante.

"En Manzanillo, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo el viernes pasado que iba a cerrar a tambor batiente su sexenio y este proyecto del NAICM lleva cuando menos 20 años planeándose", indicó Bautista en conferencia de prensa.

El presidente de la CMIC CDMX detalló que las propuestas para la licitación de los combustibles se entregaba mañana, por lo que los constructores interesados en ganarla ya habían hecho toda la investigación y mercadeo para presentar una propuesta.

"Esta licitación llevaba por lo menos dos meses de trabajo por 40 empresas y cada empresa tiene por lo menos 10 personas trabajando en esa propuesta", explicó.

Refirió que cuando se retome la licitación, las empresas tendrán que recotizar todo pues el acero sale más caro y hay mucho material de importación donde la paridad peso dólar influye para volver a analizar la oferta.

"No entendemos por qué no se paran los trabajos actuales, simplemente se paran las licitaciones que estaban en proceso, que son fundamentales para terminar el proyecto en forma, para esperar un consulta pública, la verdad es que no entendemos", dijo Bautista.

Ayer martes, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México suspendió la licitación de la Construcción de Redes Exteriores de Distribución; la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles; la Supervisión de la Construcción de la Red de Distribución de Combustibles y el Suministro, Instalación y Comisionamiento de los Sistemas de Iluminación de Pistas (AGL).

Lo anterior derivado de la reunión sostenida el pasado 17 de julio entre funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el equipo de transición integrado con posterioridad a las elecciones del 1 de julio pasado, en la que se compartió información del estado que guarda la construcción del NAIM y se determinó establecer diversos grupos de trabajo para analizar cuestiones técnicas, sociales, financieras, geológicas y medio ambientales del proyecto.

SA