Empleo: 7 de cada 10 trabajadores reciben ofertas fraudulentas

En México, las estafas de trabajo son un problema que se desarrolla en un contexto donde la búsqueda de empleo y la necesidad de ingresos son desafíos para muchas personas, advierten los resultados de la encuesta semanal del Termómetro Laboral, de OCCMundial, bolsa global de trabajo vía internet.

El 69% de los mexicanos aseguró que sí han recibido ofertas fraudulentas; de ese total, 18% comentó que las recibe cada semana, 22% algunas veces durante el mes y 29% dijo que ha tenido pocos acercamientos con este tipo de ofertas. Solamente 3 de cada 10 mexicanos dijo que hasta ahora no ha recibido este tipo de ofertas falsas.

Al dar detalle sobre el medio por el que han recibido con mayor frecuencia las ofertas de empleo fraudulentas, 45% dijo que le han llegado por mensajes SMS, 33% a través de las redes sociales, 14% comentó que por correos electrónico y 8% restante que recibe llamadas telefónicas con este tipo de ofertas.

PODRÍA INTERESARLE: Siguen aplazando reforma para reducir jornada laboral

De acuerdo con su experiencia, los profesionistas mexicanos dijeron que los estafadores buscan: solicitar pagos para iniciar el proceso de colocación, agendar entrevistas o asegurar una contratación; exigir depósitos bancarios para finalizar el proceso de contratación, emitir contratos o proporcionar credenciales de empleado; recolectar información personal.

Para que la búsqueda de empleo de los mexicanos sea confiable, efectiva y segura, OCCMundial brinda las siguientes recomendaciones:

1. Investigar a la empresa en la que te estás postulando y verificar los datos de contacto.

2. Desconfiar de ofertas con descripciones vagas, salarios excesivamente altos o sin solicitar experiencia.

3. No pagar dinero en ninguna etapa del proceso de selección.

4. Reportar las vacantes sospechosas en la plataforma, red o servicio donde están publicadas.

Cómo darte cuenta si una oferta de trabajo es falsa, según OCC

Asimismo, OCCMundial da a conocer las señales de advertencia que podrían indicar que una oferta de empleo es fraudulenta:

1. La oferta de trabajo no incluye información de contacto válida.

2. La oferta de trabajo promete salarios elevados o beneficios excepcionales y no requiere experiencia previa o habilidades específicas.

3. Que la oferta tenga errores gramaticales, de redacción y/o de ortografía.

4. La vacante te pide ir a un sitio web falso o te citan a entrevistas en lugares u horarios extraños.

5. La información sobre las responsabilidades específicas del puesto no es clara.

6. Falta de presencia digital o información escasa sobre la empresa en la red.

7. Presión para tomar decisiones rápidas indica posibles intentos de estafa.

vll