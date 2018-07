Eligen a Osorio Chong como coordinador de senadores del PRI

Por unanimidad, el pleno de los senadores electos del PRI eligió a Miguel Ángel Osorio Chong como su coordinador parlamentario para la 64 legislatura de la Cámara de Senadores.



En un cónclave a puerta cerrada en la sede nacional del PRI, los legisladores electos reconocieron en Osorio Chong el mejor perfil y resaltaron la unidad al interior de la bancada que estará integrada hasta el momento por 13 senadores.



Al término del encuentro, que duró alrededor de una hora, el senador electo Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que eran varios los que aspiraban a la coordinación , incluido él , pero lo más importante para todos fue fortalecer la unidad interna de la bancada y ver lo mejor para la estrategia del grupo parlamentario.



Además, subrayó que no hay duda del perfil de Osorio Chong en cuanto a talento político y capacidades.

El día de hoy nos reunimos la dirigencia de mi partido y las y los senadores que integraremos la fracción del @PRI_Nacional en la LXIV Legislatura. pic.twitter.com/Y2EHcGUVWh — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 26 de julio de 2018





En cuanto a la propuesta de Morena de disminuir 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos, recordó que el año pasado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cedió la mitad del año de sus prerrogativas para apoyar a los damnificados de los sismos.



"En aquel entonces postulamos que debería revisarse el financiamiento de los partidos y no despegarnos de la idea de que debería ser eliminado", dijo.



Incluso, advirtió que le llama la atención que en ese entonces Morena fue una de las voces que se pronunció en contra y dijera que se trataba de "amarrarle las manos" a los partidos; así que "cuando lo dice hoy pienso en dos cosas: uno, quieren distraer la atención del tema del fideicomiso y, dos, no tienen seriedad".



Carlos Ramírez Marín enfatizó que lo que se convierta en iniciativa será lo que se analice, y su bancada trabajará en definir el perfil de las actividades de mayor prioridad, y si entre 13 no tuvieron problemas para elegir al coordinador, no los tendrán para organizarse.



En tanto, Eruviel Ávila insistió en que la elección de Osorio Chong generó un gran consenso y ejemplo de unidad en la bancada priista.

LS