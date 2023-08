Mientras las grietas y divisiones aumentan en el PRD, Xóchilt Gálvez dijo que en caso de resultar electa candidata del Frente Amplio Va por México, buscará la reconciliación con el Sol Azteca, pero también que Movimiento Ciudadano se sume a su proyecto de cara al 2024.

“Me voy a sentar con todos, con MC también, buscaré al PRD también, me voy a sentar con todos… Para mí el PRD representa la justicia social”, dijo ayer en conferencia de prensa en Tampico, donde exhortó a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles mantenerse dentro del frente opositor.

Sin embargo, reconoció que “hay que sentarnos, hay que sanar heridas porque lo necesitamos todos”.

Reconoció que uno de los escenarios que no descarta es no ganar el proceso interno porque “no tengo estructuras, yo no tengo más que el apoyo real, ciudadano, y algo de panismo, algunos priistas que se han empezado a sumar, muchos perredistas por cierto, de algunas corrientes del PRD de manera abierta me han manifestado su apoyo”.

“¿Qué le diría yo al doctor Mancera?, que ojalá pueda resolver sus dudas, porque él es un hombre valioso en este Frente, lo mismo le digo a Silvano (Aureoles), para mí el PRD representa la justicia social”, respondió al ser cuestionada sobre el tema.

“Hay que buscarlos, primero necesito ser (la candidata), en caso que sea me voy a acercar con todos, buscaré a MC, buscaré al PRD, buscaré a todos los que quieran sumarse”, reiteró.

Respecto al diferendo con Beatriz Paredes en el primer foro por el tema de los candidatos o aspirantes carismáticos, dijo que le gusta que existan contrastes en el debate, pero “aproveché ese comentario para decir que coincido con Beatriz, que no sólo se requiere carisma, en mi caso hay inteligencia y valentía que son atributos que se requieren en la en la política”.

Sobre lo dicho por la senadora del PRI que ella no está obsesionada con el Presidente, dijo obviamente Beatriz no lo está, pero “en mi caso el Presidente está obsesionado conmigo, me ha nombrado más de 60 veces en la mañanera”.

En el tema de que López Obrador pedirá una cooperación al pueblo para pagar la multa que le impondría un juez por hablar de Xóchilt Gálvez, la senadora del PAN dijo que no tiene que andar pidiendo, ni haciendo coperachas, que ella le ayudará a pagarla para que no se siga victimizando.

Aureoles pide convocar al Consejo Nacional del PRD para saber qué camino seguir

Mientras Xóchitl Gálvez pretende mantener la unión en el Frente Amplio por México, el ex gobernador de Michoacán y aspirante a candidato presidencial, Silvano Aureoles, propuso ayer a la dirigencia nacional del PRD que debe ir solo a las elecciones del 2024, debido a que no fue considerado para participar en la segunda etapa del proceso interno de la oposición.

“Como somos responsables y queremos rescatar a México, en noviembre, cuando inicie formalmente el proceso electoral, hagamos unas elecciones primarias entre él o la candidata del Frente y quien resulte de nuestro proceso”, señaló.

Expuso que solicitó a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que convoque de manera urgente al Consejo Nacional para decidir si continúan en la coalición de la oposición.

“Le pedí al presidente Zambrano, convocar al Consejo Nacional de manera urgente y presencial, para saber cuál camino seguir y, en el supuesto de que se acuerde continuar en el Frente, primero debe ponerse a consideración de la militancia a través de una consulta nacional”, explicó en un comunicado.

Durante un mitin que realizó ayer en Maravatío, Michoacán, anunció que iniciará el segundo recorrido por todos los Estados de la República Mexicana, “para continuar escuchando a los sectores sociales, políticos y religiosos, que buscan la construcción de una verdadera propuesta nacional participativa y no, de acuerdos cupulares partidistas”.

El Universal

Viola AMLO neutralidad en elecciones estatales y en la federal

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador violó la imparcialidad y neutralidad de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, así como del próximo proceso de 2024 por sus expresiones durante una conferencia matutina.

Por unanimidad, los magistrados señalaron que en su conferencia del 15 de mayo, el mandatario realizó expresiones de carácter electoral, tras mostrar una lista de posibles aspirantes de oposición, entre otras manifestaciones.

“Si bien no hubo un llamado expreso para votar por un partido, fuerza política o candidatura, el mensaje sí tuvo el propósito de desincentivar o disuadir el apoyo a otras opciones políticas, al descalificar al partido denunciante y una persona de su militancia, y, en consecuencia, beneficiar a Morena”, determinó la Sala Especializada.

También se acreditó el uso indebido de recursos públicos, por lo que se ordenó dar vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia respecto del director de Cepropie, el jefe de Comunicación Social, de Comunicación Digital, el jefe de departamento y coordinador de Estrategia Digital, para tomar las determinaciones correspondientes.

El caso se originó por una queja interpuesta por el PAN, que denunció al Presidente por actos anticipados de precampaña y campaña, vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad y uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, se declaró la inexistencia de actos anticipados porque, aun cuando las expresiones emitidas en la conferencia mañanera tienen matices electorales que pudieran afectar las condiciones de equidad de los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila, así como el federal de 2024, en el caso hay un obstáculo material y legal para responsabilizar al Presidente de México, porque conforme a la normativa electoral, las personas del servicio público no son sujetos de actos anticipados de precampaña y campaña.

La magistrada Gabriela Villafuerte recordó que no hay actos anticipados de campaña por las limitaciones de la ley, pero se analizan dentro del artículo 134 constitucional que plantea los principios de imparcialidad y neutralidad.

El Universal

Aburre a Ebrard foro del Frente Amplio por México

El aspirante Marcelo Ebrard señaló que el primer foro entre los participantes del Frente Amplio por México fue aburrido, sin propuestas y que continúan viviendo en el pasado.

“No hubo debate. Es de lo más aburrido que he visto, la verdad”, expresó ayer tras un evento en Tlalpan, Ciudad de México.

“Me parece que confirma dos cosas, más allá de lo aburrido del formato, no hubo debate. Primero, la superioridad ideológica y política de la Cuarta Transformación, porque dicen estar de acuerdo con los programas sociales; dicen estar de acuerdo con las principales iniciativas de que hemos tomado. Entonces, desde el punto de vista de quienes somos militantes de la 4T, es impresionante la supremacía”, expuso.

Señaló que la oposición está anclada en el pasado y aún no comprende por qué ganó la Cuarta Transformación, ni la fuerza que tiene en el país.

“Lo que vi ayer fue eso, un Frente que ya ni es frente, porque se ‘desfrentó’, se salió el PRD. Es un Frente chimuelo. Lo que veo es que están ofreciendo mantener y respaldar las iniciativas de la 4T, pues mejor la 4T”, sostuvo.

Además, añadió que no tendría problema en debatir con los cuatro aspirantes de la oposición.

Ebrard informó también que el jueves 17 de agosto se realizará el sorteo para definir a las cuatro empresas que realizarán ejercicios espejo de la encuesta de Morena, que definirá al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En visita a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue recibido por Pío López Obrador, hermano del Presidente.

Dijo que les darán un calendario para los pasos subsecuentes, con miras a que puedan prepararse para quienes los representarán en este proceso.

Detalló que van a requerir alrededor de 350 personas para el levantamiento de la encuesta, a la que deberá asistir un representante por cada aspirante.

El Universal