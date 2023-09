Después de los dos procesos internos de los partidos para elegir a sus aspirantes presidenciales, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, opina que en la siguiente administración se debe proponer cambiar los tiempos de las campañas, por lo que se requeriría un cambio constitucional.

“Venimos de tiempos donde eran muy largos estos procesos, pero en la última ley electoral se acortaron de más. Por otro lado diría que en Coparmex somos altamente políticos pero totalmente apartidistas, esto es que no estamos a favor de ningún candidato ni partido político o coalición, tampoco en contra de ningún candidato o partido político o coalición. Eso nos permite dialogar con todos”.

Medina Mora destaca que desde la Coparmex acompañarán el proceso electoral con la organización de debates ciudadanos en los ocho Estados donde hay elección para gobernador, y en la Ciudad de México para jefe de Gobierno a través de un formato que permite un diálogo con la ciudadanía. Y para los candidatos a la Presidencia de la República un formato diferente, donde hay un diálogo separado por cada candidato. “Consideramos que en algunos Estados en lugar de debate podría ser diálogo, ya lo hicimos en el Estado de México, con dos candidatas”.

El líder de la Coparmex considera que es positivo para la democracia que existan alianzas entre los partidos políticos que anteriormente habían competido por separado, y cree que la polarización ha sido un elemento negativo. “Lo que le conviene al país es la unidad, que haya respeto a quien opine diferente. Todos somos mexicanos y hay que trabajar en aceptar a los que piensan diferente, escucharlos y respetar su punto de vista, y en ese diálogo respetuoso construir un mejor México”.

El INE arranca oficialmente el proceso de la elección de 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México arrancó ayer de forma oficial el proceso rumbo a las elecciones de 2024 que tendrán como protagonista los comicios del 2 de junio en los que 98 millones de ciudadanos están llamados a renovar la Presidencia del país.

“Hoy ha caído la última hoja del calendario que, en esta institución nacional electoral, construimos quienes tenemos la enorme responsabilidad de servirla. Concluye el periodo que existe entre el fin de un proceso electoral y el inicio formal del otro, el Proceso Electoral Federal 2023-2024”, anunció en una ceremonia la presidente del INE, Guadalupe Taddei.

La titular del organismo autónomo afirmó que el órgano está listo “para organizar las más complejas elecciones de la historia reciente”.

Taddei destacó que “la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político en nuestros tiempos” y aseguró que todos los funcionarios electorales “aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa”.

La presidente del INE señaló que el éxito del proceso federal y estatales depende “absolutamente” de la participación ciudadana, pero no sólo de quienes acuden a votar, sino de los poco más de 1.5 millones de personas que participarán en la organización de las elecciones.

Además, precisó que para la jornada electoral del 2 de junio próximo, se instalarán más de 170 mil casillas electorales, en las que espera que participen más de 98 millones de electores.

Taddei señaló que un régimen democrático requiere de certezas en la transparencia de los procesos de organización, en la calidad y en las características de los instrumentos que se usan para recoger el sentido del sufragio “y, desde luego, certeza en los resultados finales del ejercicio democrático”.

El arranque de este nuevo proceso electoral se da en medio de la polémica entre el INE y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien este año impulsó una reforma electoral, conocida como el Plan B, criticada por la oposición por recortar la estructura operativa y debilitar al instituto, e impugnada ante la Suprema Corte.

Además, el mandatario ha criticado al organismo electoral al argumentar que "es mucho" el presupuesto que recibe, y que incluso se podría ahorrar unos 10.000 millones de pesos (casi 570 millones de dólares).

En estas elecciones, México está más cerca que nunca tener una mujer presidenta porque Claudia Sheinbaum enfrentará a Xóchitl Gálvez.

Reúnen fondos para becas educativas

La fundación Educo organizará el próximo 3 de octubre la conferencia de aniversario “Entorno Económico, Político, Social y Educativo ante el 2024”, impartida por José Medida Mora, con el objetivo de reunir fondos para becas educativas. El evento se realizará en La Sauceda, ubicada en Avenida Américas 1160, en la Colonia Altamira, de 08:30 a 11:00 horas. El boleto, con costo de mil pesos, incluye desayuno.

Abre Pablo Lemus puerta a Marcelo Ebrard en MC

El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, abrió la puerta del partido Movimiento Ciudadano para una posible incorporación del excanciller Marcelo Ebrard para contener a la Presidencia en el 2024 por este partido.

Pablo Lemus aclaró que prefiere un candidato interno como pudiera ser el caso del actual gobernador de Nuevo León Samuel García, pero en caso de que esto se pudiera descartar Movimiento Ciudadano debe analizar con muchas seriedad la posibilidad de que Marcelo pudiera incorporarse a sus filas.

"Pero debemos priorizar los perfiles internos como es el caso de Samuel García, pero claro sería interesante analizar la posibilidad de la incorporación de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano desde mi muy particular punto de vista sería un extraordinario fichaje para nosotros", aseguró.

Añadió que la mayoría de las corrientes le darían la bienvenida a Marcelo.

El alcalde tapatío celebró que existan políticos serios, políticos comprometidos que no se dejen pasar por encima la maquinaria del Estado como es el caso del que fuera aspirante a la presidencia por el partido Morena y que perdió frente a Claudia Sheinbaum.

"Marcelo es un político que respeto y que admiro desde hace muchos años, de todos es sabido que tenemos una amistad cercana desde hace tiempo, que tenemos diálogo constante y me parece una actitud muy valiente y responsable de parte de Marcelo el hacer ver las irregularidades que se vivieron en el proceso interno de Morena y en lo particular como había un acuerdo desde hace meses para tener a la elegida del proceso interno como lo vimos el día de ayer. Celebro que Marcelo pueda tener esta actitud muy valiente y responsable", concluyó.

El alcalde tapatío inauguró el Corredor Integral Javier Mina, en Guadalajara. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Presidente del TEPJF avala procesos

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, dio su aval a los procesos de elección de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum como líderes de sus respectivos movimientos, pero les recordó que no pueden realizar actividades proselitistas.

Entrevistado en el marco de la comida de los 300 líderes más influyentes de México, el magistrado presidente advirtió que en esta etapa del proceso electoral no se puede posicionar ninguna candidatura.

“Pueden llevar a cabo el liderazgo partidista que les que les encomienden las diferentes fuerzas políticas, pero está prohibido llevar a cabo proselitismo electoral, es decir no pueden hacer actos antes de precampaña porque se consideran actos anticipados”, apuntó.

Reyes Rodríguez recordó que la ley dice que se consideran actos anticipados de precampaña aquellos que se realizan desde el inicio del proceso electoral hasta el inicio de las precampañas y que tengan como objeto posicionar una candidatura; presentarse como candidatas o precandidatas; que difundan una plataforma electoral, es decir, promesas de campañas o que pidan el voto a favor de partidos políticos de candidaturas.

Por otra parte, confío en que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto solicitado por el Tribunal Electoral para 2024.

“En el Tribunal Electoral hicimos un ejercicio de presupuestación responsable para 2024. Si lo comparan con el presupuesto de 2018, en términos reales es 25% menor, en términos nominales es menos 3.8%, esperamos entonces que no haya recorte”, manifestó.

El magistrado Reyes Rodríguez destacó que el monto que le corresponde al Tribunal Electoral es aproximadamente el 4% del presupuesto total del Poder Judicial de la Federación y este año se incrementó un poco porque se avecinan las elecciones más grandes de la historia democrática del país, en las que estarán en juego 20 mil 300 cargos.

El Universal

Siempre tendrá las puertas abiertas

El senador y ex aspirante a la coordinación nacional de la defensa de la transformación, Manuel Velasco aseguró que Marcelo Ebrard siempre va a tener las puertas abiertas por su cercanía al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Él es parte de este proyecto, desearíamos que pudiera continuar, sin embargo, él ha seguido otra ruta y está en su derecho como ha dicho el Presidente”.

En entrevista, afuera del CEN de Morena, detalló que el proceso interno fue un "gran proceso" que les permitió recorrer el país y al estar cerca de la gente, así como hacer los planteamientos que cada uno de los aspirantes tenía.

ESPECIAL

Un error, subestimar su fuerza política

Tras su llegada al CEN de Morena, Ricardo Monreal, indicó que sería un error que Claudia Sheinbaum no sumara a Marcelo Ebrard a su proyecto de nación pues el ex canciller cuenta con una amplia fuerza política en México. Aunque apuntó que no le parece apropiado que Ebrard Casaubón golpee a Morena, el zacatecano se mostró preocupado pues señala como desacierto empujarlo a participar con otro partido ya que se generaría mayor competencia en las elecciones de 2024 que debilite al grupo de los guindas.

"Estoy tranquilo y preocupado, en el sentido más amplio de la posición de Marcelo”.

ESPECIAL

Aún tiene cabida en Morena: Delgado

El dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que Marcelo Ebrard aún tiene espacio dentro del movimiento, por lo que confió en que permanezca en el partido.

Entrevistado en las instalaciones del INE, señaló que "Marcelo es clave en nuestro movimiento de transformación. Ha sido un protagonista en estos últimos años, entonces él está comprometido con lo que está pasando en el país", apuntó. "Morena es la casa de Marcelo y espero que así lo valore (…) Por supuesto que tiene cabida en Morena. Morena es del pueblo, de la gente", añadió.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Ebrard Casaubón es su amigo y le tiene respeto.

ESPECIAL

CT