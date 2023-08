Organizaciones civiles reiteraron el llamado para que los partidos políticos de oposición vayan en coalición para competir en la elección presidencial y estatal de 2024.

Representantes y líderes de organizaciones de la sociedad civil como Confío en México, Misión Rescate México, Consejo Cívico Ciudadano o el Frente Cívico Nacional, se reunieron en las últimas semanas con las dirigencias estatales de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, Hagamos y Futuro.

Rubén López, de Misión Rescate México, comentó que apenas inició el diálogo y no detalló todavía algunos de los acuerdos alcanzados con los representantes de los partidos políticos estatales.

“Es el inicio del diálogo con las instituciones políticas de Jalisco, nosotros creemos que es muy importante la construcción de este acuerdo sociedad civil - partidos políticos. Iniciamos el diálogo y estaremos en proceso de construcción rumbo al 2024 juntos”.

Respecto a la postura de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano sobre no incorporarse a la coalición de oposición para competir en la elección presidencial de 2024, los representantes de los colectivos señalaron que se trata de “una cuestión de saber quién sobrevive o quién desaparece”, el incorporarse a la alianza opositora.

Salvador Cosío, de Confío en México, expresó su confianza en que los partidos políticos postulen a más ciudadanos y evitar que haya simulación en las postulaciones a cargos públicos de elección.

“Casi todos los partidos han generado estatutos, lineamientos, algunos de buena fe, otros para cubrir cuotas de ciudadanos o para no militantes, candidatos externos. Muchas veces, esas cuotas se autoimponen o que la sociedad exige y las llenan con gente que no tiene identificación clara con causas sociales, con trabajo para la comunidad”, compartó Salvador Cosío.

Los representantes de la sociedad civil renombraron, de forma simbólica, la Plaza de la Reforma, ubicada entre las calles San Felipe y Reforma, en la Avenida Alcalde, como Plaza de la Democracia.

Xóchitl afirma tener lo suficiente para aplicar la ley

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, señaló que la fallida política de “abrazos y no balazos” y de “acúsenlos con su mamá” del Gobierno federal tiene ensangrentado a Guanajuato, en donde muchas personas no viven para contarlo.

“Aquí se requieren ovarios para combatir al crimen organizado, y yo tengo los suficientes ovarios para darles a los delincuentes la aplicación de la ley”, matizó ante más de 700 personas que la recibieron con el mensaje “los zapatos bien puestos con Xóchitl”.

En su presentación explicó que el día que el Mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, le cerró las puertas de Palacio Nacional le iba a decir lo que pasa en el país por esa situación de violencia, “pero como el Presidente no me recibió, no se lo pude decir, por eso se los estoy contando a ustedes”.

“Tenemos que enfrentar al crimen organizado, eso es lo que yo le quería decir de frente, que las mujeres no podemos salir a la calle, y los jóvenes y las personas no pueden salir con el temor”, acotó.

Dijo que la política de “abrazos y no balazos” ha sido un fracaso, que su estrategia de “acúsenlos con su mamá” simple y sencillamente no funciona.

Comentó que la noche del lunes pasado que viajó de la Ciudad de México a Guanajuato, todo mundo le dijo: “’¿cómo te vas a ir a Guanajuato?, ¿cómo es que vas a pasar por Celaya a las 11 de la noche?’; pues no tengo de otra, porque tengo que estar a las 8:30 de la mañana. Y uno se la juega y ustedes se la juegan, y mucha gente no la ha vivido para contar”.

Gálvez dijo que cada quien tiene que hacer lo que nos toca en el tema de seguridad; el municipio cerrar giros negros, meter orden en las calles y la Policía municipal tiene que estar certificada, y la Policía estatal tiene que hacer lo que le corresponde.

Advirtió que el Gobierno federal y el Gobierno estatal no pueden dejar sola a la gente.

“Y si el gobernador no está haciendo lo suyo pues que entre la Guardia Nacional; no pueden dejar a los ciudadanos a merced de la delincuencia por estarse echando la bolita unos a otros”.

Xóchitl dijo a los asistentes que está dispuesta a coordinar el frente opositor, pero con el apoyo de todos. Agregó que está acostumbrada a hacer equipo, y requiere el apoyo de los más talentosos. “Y cuando digo que no rateros, no huev… y no pend… es en serio; o sea, este Gobierno se ha rodeado de gente absolutamente incapaz”.

La senadora estuvo en el Bajío. ESPECIAL

“Es cuestión de tener principios para gobernar”

Durante el arranque de su séptima semana de recorridos rumbo a la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum aseguró que al gobernar bajo el modelo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, se pueden lograr grandes cambios a favor del pueblo de México.

‘’Me decían usted es mujer, no va a poder con la seguridad de la ciudad, pero bajamos en 58% los delitos de alto impacto mientras fui Jefa de Gobierno. Acaba de salir una estadística del INEGI que dice que la Ciudad de México en 2022, es el año con menos homicidios desde 1989, ya lo hicimos y claro que se puede hacer. Es cuestión de tener principios para gobernar’’.

Por lo anterior, la aspirante a candidata presidencial por Morena hizo hincapié en que se pueden generar las condiciones para que las mexicanas y mexicanos puedan gozar de una vida de bienestar, lo cual destacó como su principal objetivo en su lucha por la Transformación.

‘’Como lo hicimos en la ciudad vamos escuchando y rescatando los sentimientos de la gente, de la nación, del pueblo de México, porque se trata de hacer un segundo piso a la Cuarta Transformación de la vida Pública de México. Ustedes saben de lo que se trata, se trata de conservar los principios de la Cuarta Transformación’’, comentó.

Sheinbaum hizo un breve recuento por algunas de las acciones impulsadas desde su gobierno en la capital, como la renovación de la vías del Tren Ligero, la construcción de la línea 5 del Metrobús, la desprivatización del Parque Ecológico de Xochimilco, así como la inversión histórica realizada para mejorar las condiciones del suelo de conservación del campo de la Ciudad de México, entre muchos otros proyectos a replicar.

Claudia Sheinbaum en gira nacional. ESPECIAL

Las giras

Ebrard propone cómo resolver crisis hídrica

De visita en San Luis Potosí, el candidato a encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación del Partido Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, hizo hincapié en el problema del abasto de agua y refirió que de entrada se tiene que cambiar el modelo hídrico en todo el país, puesto que es una circunstancia que no sólo afecta a la zona metropolitana de la capital potosina, sino a la mayoría de las ciudades en México.

Recordó que “en Ecatepec empezamos a hacer instalaciones para que las escuelas públicas pudieran captar el agua de lluvia y en donde se hizo, estas escuelas no van a necesitar agua en un tiempo de ocho a nueve meses, entonces se busca hacer lo mismo en las casas y es lo mismo que se buscará hacer aquí si ustedes nos lo permiten”.

Adán presume de su lealtad a AMLO

Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, presumió ayer su amistad, su hermandad y su lealtad al Presidente López Obrador.

“Lo que sí es mi orgullo, y eso sí lo presumo, es que mi maestro se llama Andrés Manuel López Obrador, y al maestro se le debe respeto, gratitud, reconocimiento, admiración y, sobre todo, lealtad”, dijo en una reunión masiva en Tapachula, Chiapas.

Aseguró que el Mandatario “tiene un único consentido, que es el pueblo de México” y dijo que es precisamente gracias a su maestro López Obrador que “conozco al país y quiero al pueblo de México. Él me lo enseñó; son muchos años luchando juntos, lo que soy y he sido en política se lo debo a él”, añadió el ex secretario de Gobernación.

Creel anuncia cuándo dejaría su cargo

Santiago Creel Miranda informó que analiza dejar el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 8 de agosto, debido al inicio de la segunda fase del proceso interno en busca de la candidatura del Frente Amplio por México.

En entrevista en el Senado,dijo: “A partir del 8, sí yo voy a tratar de hacerlo, simplemente les digo las dos condiciones, y se las reitero. La primera condición tiene que ver con que quede una panista en mi ausencia, y creo que eso ya está más o menos superado, inclusive telefónicamente. La segunda es que se respeten las acciones que yo he instrumentado, pues para impugnar la legislación inconstitucional que el Presidente ha hecho arrogándose funciones de la Cámara de Diputados”.

Critica Monreal acuerdos con mafias

El aspirante a candidato presidencial por Morena, Ricardo Monreal, consideró grave que las autoridades se conviertan en cómplices o protectores, ello al ser cuestionado sobre la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con líderes del grupo delictivo “Los Ardillos”.

“Cualquier convivencia, cualquier tema que implique acuerdos con la delincuencia es reprobable. No debemos permitir eso. Nosotros no queremos eso”, dijo en rueda de prensa en Acapulco.

“Por eso, consideramos que es inadmisible y que la alcaldesa debe rendir cuentas y deslindar cualquier responsabilidad que exista. Se requiere combatir, efectivamente el crimen que termine con la impunidad de los que la cometen”.

Noroña ha gastado casi dos millones

Durante el mes de julio, Gerardo Fernández Noroña gastó 891 mil 731 pesos en su gira por el país rumbo a la elección interna de candidato presidencial del PT.

En conferencia de prensa desde Torreón, Coahuila, precisó que esta cifra corresponde al periodo entre el dos hasta el 27 de julio. Informó que en total ha gastado un monto de un millón 902 mil pesos desde el inicio de sus recorridos. El diputado con licencia por el Partido del Trabajo detalló que la mayor parte de sus viajes los realiza por tierra.

“Tengo que subrayar que es absurdo que yo tenga más gastos que mis compañeros que han tenido asambleas mucho más numerosas que las que yo encabezo. Yo digo que mejor nos digan quienes son sus proveedores para que nos metan ahí porque no doy crédito. No hay piso parejo”

