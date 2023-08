El aspirante Marcelo Ebrard aseguró que no se irá de Morena, pero señaló que se debe revisar que las encuestadoras seleccionadas cumplan con los requisitos pactados por las “corcholatas”. “A los que les urge que me vaya yo de Morena es porque saben que les vamos a ganar”, dijo al anunciar que ya se presentaron las denuncias al partido por la presunta operación de trabajadores de la Secretaría del Bienestar del Gobierno en favor de la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

También, acudió al INE a pagar una multa de 10 mil pesos por la presentación del plan ANGEL en materia de seguridad, por contener elementos electorales.

Avala Morena encuestadoras; incluyen una de Ebrard

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que se incluirá una encuestadora propuesta de Marcelo Ebrard, tras la declinación de la apuesta de Ricardo Monreal. “Él nos mandó por escrito que retiraba las propuestas que había hecho de las encuestadoras. Por lo tanto, asignamos por prelación y la siguiente sería una propuesta de Marcelo Ebrard”, apuntó.

Señaló que la Comisión Nacional de Encuestas se reunió con las empresas insaculadas para verificar que tengan la capacidad de levantar una encuesta nacional, en el periodo previsto. “Ya tenemos las cuatro. Pasaron la prueba que les hizo la Comisión de Encuestas y ya vamos a trabajar con ellos. Van a firmar una carta de confidencialidad, que no pueden revelar absolutamente nada de este proceso y, pues ya, hacer trabajos de planeación con ellos”, expuso.

Consideró que no debería generar “jaloneo” quién determinó las encuestadoras, ya que eso no va a ser determinante en el resultado. “En el levantamiento de las encuestas los aspirantes podrán tener un representante y, lo más importante, la pregunta más relevante será en boleta impresa en papel seguridad con un folio firmada por todos los representantes, que se depositará en una urna transparente y todos los días las iremos guardando en sobres para traerlos a la Ciudad de México”, apuntó.

Pide transparencia en encuestas

Acerca de la elección de las encuestadoras que Morena hizo el jueves para definir al candidato presidencial, Ebrard recordó que su equipo no firmó el acuerdo al señalar que deben revisar que las empresas seleccionadas cumplan con los requisitos pactados.

"Nosotros estamos inconformes, queremos revisar la legitimidad de las encuestadoras para garantizar que las que estén allí, las que al final quedan, que son cuatro, efectivamente cumplan todos los requisitos, eso debe quedar definido hoy porque es un asunto muy importante", expuso.

Señaló que "se debe saber qué empresas son, quiénes van a realizar las encuestas".

"Tienen que ser empresas nacionales y estar ajenas a los errores (de) distorsión (...) la encuesta tiene que corresponder con la elección y sus resultados", remarcó.

El mecanismo está blindado: Delgado

Ante la polémica generada por la lista de encuestadoras finalistas en el proceso interno de Morena, el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, aseguró que el mecanismo para decidir quién asumirá la coordinación de los Comités Defensa de la Transformación está 100% blindado.

La Comisión Nacional de Encuestas de Morena sostuvo una reunión con las encuestadoras insaculadas, a fin de determinar si cumplen con los requisitos acordados por el partido.

En tanto, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, reconoció a Ricardo Monreal por retirar su propuesta de encuestadora que fue seleccionada para el proceso interno del partido.

“Reconocemos la decisión de (...) Ricardo Monreal porque expresa la voluntad y espíritu unitario que todos debemos priorizar en esta coyuntura histórica. Su compromiso con la unidad será reconocido por (...) los integrantes de la 4T”, dijo.

“Confía en el proceso”

Mario Delgado aseguró que el levantamiento de la encuesta será totalmente auditable y que se trata de un proceso en el que prevalecen el respeto, la confianza y “el hecho de que todos somos compañeros del mismo movimiento”.

“Necesitamos verificar que tengan el personal y que tengan la capacidad técnica para hacer una encuesta nacional en los días que señale la comisión. (…) Es lo que hay que revisar, que tengan la capacidad de acompañar este ejercicio”.

Puntualizó que el Consejo Nacional de Morena estableció dos criterios para elegir a las casas encuestadoras: que no tuvieran resultados distorsionados o discordantes en los últimos procesos electorales y que contaran con la capacidad de acompañar el estudio demoscópico de la Comisión de Encuestas en los términos que ésta establezca.

La Comisión de Elecciones se reunió un día antes del sorteo para establecer que el primer criterio se evaluaría con base en los resultados de los procesos electorales de 2022 y 2023.

Mario Delgado reiteró que el sorteo se realizó ante el notario 250 de la Ciudad de México, Antonio López Aguirre, quien dio fe y realizó la apertura de los sobres que la y los aspirantes entregaron al momento de su inscripción al proceso.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ruptura y garantizó que se mantendrá la unidad en Morena, luego de que Marcelo Ebrard anunciara que impugnará por la vía legal el presunto acarreo a favor de Claudia Sheinbaum.

El Universal

Dictan nueva medida cautelar a AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó una nueva medida cautelar en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que en las mañaneras del 3 y 7 de agosto “revictimizó” a Xóchitl Gálvez, al repetir las expresiones que ya habían sido catalogadas como violencia política de género.

En sesión, por unanimidad los consejeros electorales Claudia Zavala, Rita Bell López y Jorge Montaño pidieron al Ejecutivo que se abstenga de emitir comentarios contrarios a los derechos humanos y que pudieran constituir violencia política de género.

En las mañaneras del 3 y 7 de agosto el Mandatario criticó al INE y al Tribunal Electoral por señalar que incurrió en violencia política de género, pero, dijo, “tergiversando” sus declaraciones.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, recordó que ya se han pronunciado sobre el tema y una de las cuestiones relevantes en consideración es que “no debemos repetir y repetir las cosas, porque es una forma de reproducir o revictimizar a las partes”, lo que puede ser constitutivo de violencia política contra las mujeres por razón de género.

“Me parece que es relevante porque tenemos dos conferencias matutinas denunciadas en las que se reprodujo textualmente lo que esta autoridad había dicho, que tenía preliminarmente vicios y condiciones de género que podían constituir violencia política”.

Además de “modificar” las mañaneras del 3 y 7 de agosto, la consejera Zavala pidió que en el dictamen se cite textualmente las expresiones del Presidente López Obrador.

“Tenemos que ser fieles a como se dijo en la mañanera para que no haya después un problema respecto de lo que se dijo propiamente”, aseveró la consejera.

Las giras

Piden investigación por dichos de AMLO

Consejeras del INE solicitaron a la Secretaría Ejecutiva que se realice una investigación por la modificación a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por los que se dictaron medidas por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. En sesión de Consejo General, consejeros señalaron que se debe revisar el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y el error en las expresiones del Mandatario.

El representante de Morena, Eurípides Flores, acusó a la Comisión de Quejas y Denuncias de cometer censura en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Con lo que ya no podemos estar de acuerdo y debería rechazarse por parte de todas y todos", apuntó.

Claudia Sheinbaum llama a la unidad

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, llamó a la unidad a sus contrincantes del partido guinda, del PT y del Partido Verde y a esperar los resultados de las encuestas.

"Hago nuevamente un llamado a la unidad, a no fallarle al pueblo de México. Esperemos los resultados de las encuestas. Mostremos siempre altura de miras, pongamos el bienestar del pueblo y el interés de la Nación, por encima de cualquier interés personal, por más legítimo que sea", señaló.

En un video que difundió en sus redes sociales, la ex funcionaria capitalina indicó que su partido está a nueve días de iniciar el proceso de las encuestas para elegir al coordinador o a la coordinadora nacional.

Llama a Ebrard a no romper la unidad

El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que respeta la resolución del Consejo Nacional de Morena, con respecto a las casas encuestadoras que definirán al candidato presidencial de su partido.

También hizo un llamado al ex canciller Marcelo Ebrard para que no rompa la unidad dentro del proceso interno, por interese personales, debido que en los últimos días ha denunciado una operación de Estado a favor de Claudia Sheinbaum.

Y ayer, Malú Micher, su representante en el sorteo de las casas encuestadoras, no firmó el acuerdo por estar en contra del resolutivo. "Yo hago un llamado, nuevamente, a serenar los ánimos, a que tengamos confianza. Yo no veo dados cargados, yo creo que todos estamos haciendo nuestra tarea”.

Reclama por pinta a favor de Sheinbaum

Tras asistir al INE, el aspirante Marcelo Ebrard denunció que estaban borrando bardas con muestras de apoyo, para poner encima una con la leyenda "Es Claudia".

Ebrard increpó a una de las personas que estaba realizando la pinta sobre una de sus bardas.

"Oye, ¿por qué estás borrando mi barda?", cuestionó.

"Allí están las evidencias de la guerra sucia que hacen contra Marcelo Ebrard", acusó una de sus simpatizantes.

El ex canciller compartió este video en sus redes sociales en donde ha denunciado un desvío de recursos del Gobierno para favorecer la aspiración de la candidata Claudia Sheinbaum.

"Están muy desesperados por lo que veo", escribió el exfuncionario.

CT