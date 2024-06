Hoy, 2 de junio, millones de mexicanos salieron a votar, marcando no solo sus credenciales, sino también sus dedos con una tinta indeleble que asegura que no puedan votar más de una vez. La pregunta que surge cada elección es: ¿qué hace que esta tinta sea tan duradera y qué contiene para ser tan difícil de eliminar?

Historia y propósito de la tinta indeleble

Desde 1994, los votantes en México tienen sus pulgares marcados con una tinta indeleble, diseñada para evitar el fraude electoral. La fórmula de esta tinta fue desarrollada por el ingeniero bioquímico Filiberto Vázquez Dávila, quien asegura que su tinta no se puede eliminar con cloro, alcohol, vinagre o cualquier solvente común. De hecho, la única manera de quitarla el mismo día es retirando la piel, lo cual es obviamente impráctico y doloroso.

El uso de esta tinta no solo es un símbolo visible de haber votado, sino también una medida crucial para asegurar la integridad del proceso electoral. Cada vez que se celebran elecciones, los ciudadanos encuentran que esta mancha en el dedo es una prueba persistente de su participación cívica.

¿Cuánto tiempo dura la tinta en el dedo?

De acuerdo con el INE, el tiempo que tarda en desaparecer la tinta del dedo varía, pero generalmente dura alrededor de 12 horas. Sin embargo, en algunas personas, puede durar más tiempo, dependiendo de factores como la regeneración celular de la piel y la frecuencia con que se lavan las manos.

La razón detrás de esta persistencia es que la tinta reacciona químicamente con la capa superior de la piel, la epidermis. No es simplemente una pintura superficial, sino que penetra y se fija en las células de la piel. La tinta tiene una base de ácido acético, que permite que penetre en la piel mientras que el otro componente se evapora. Por lo tanto, la mancha solo desaparece a medida que la piel se regenera y las células muertas son reemplazadas por nuevas.

Seguridad y salud

A pesar de su durabilidad , la tinta indeleble utilizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) no es perjudicial para la salud. Tiene propiedades biocidas, lo que significa que puede eliminar virus y bacterias, aunque su función principal no sea antiséptica. Así, la tinta no transmite COVID-19 ni otras enfermedades. Además, no es tóxica y su olor a vinagre se desvanece rápidamente.

La producción de esta tinta comenzó en febrero de 2024, y para la jornada electoral se produjeron 6,000 litros, distribuidos en aplicadores a cada casilla junto con otros materiales electorales. La tinta es elaborada por la Unidad de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Para garantizar su efectividad y seguridad, la tinta es inyectada en aplicadores especiales que están sellados hasta el día de la elección. Estos aplicadores, alrededor de 349,000, son empaquetados y distribuidos en cajas de 100 unidades, organizadas por entidades, distritos y secciones.

La tinta indeleble es una herramienta crucial para mantener la integridad del proceso electoral en México. Aunque puede resultar molesta para algunos, su presencia en el dedo es un pequeño precio a pagar por la transparencia y la justicia en las elecciones. Así que, mientras esperamos que la tinta se desvanezca, podemos estar seguros de que nuestra voz ha sido escuchada y nuestro voto ha contado en esta importante jornada electoral.

