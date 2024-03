El pasado miércoles 21 de febrero, Eduardo Verástegui dio a conocer su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato independiente para la Presidencia de México, pero hoy las cosas no están a su favor.

El aspirante de ultraderecha, Eduardo Verástegui, no cumplió con los requisitos para ser candidato presidencial, por lo que el Consejo General del INE rechazó su registro .

Verástegui, actor y aspirante de ultraderecha, reunió 154 mil 828 apoyos encontrados en Lista Nominal, que representa un 16.10% del total de apoyos requeridos (961 mil 405).

Además, envió al INE diversos instrumentos notariales a fin de constatar las fallas e inconsistencias que supuestamente presentó la app "Apoyo Ciudadano-INE", uno de los motivos por los que argumentó que no pudo cumplir con las firmas necesarias.

El Instituto le precisó mediante un oficio que las intermitencias se originaron debido al mantenimiento a la infraestructura que soporta la operación de los aplicativos del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, realizados durante algunas horas y en días específicos, lo cual se hizo del conocimiento de las personas aspirantes a través de las cuentas de correo electrónico autorizadas para el efecto.

"De los instrumentos notariales referidos, no se desprende evidencia clara que demuestre que a consecuencia de las intermitencias derivadas del mantenimiento a la infraestructura o fallas de la APP le haya sido imposible al aspirante José Eduardo Verástegui Córdoba continuar y culminar fehacientemente con la obtención del apoyo de la ciudadanía; y que por dichas situaciones no haya alcanzado el porcentaje requerido, toda vez que las mismas no representan impedimento para poder continuar con la obtención del apoyo de la ciudadanía", expuso el INE.

"Al no cumplir a cabalidad con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación de la materia para obtener el registro como candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, su solicitud no resulta procedente", señala el proyecto .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA