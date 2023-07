El Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá lineamientos para retirar propaganda con fines electorales de aspirantes a la Presidencia, evitar propuestas o pronunciamientos para buscar un cargo y limitar la participación de funcionarios en los procesos internos de los partidos.

Los consejeros del organismo se reunieron anoche para analizar un documento que se discutirá hoy y en el que se establecen medidas para regular y fiscalizar los procesos internos de los institutos políticos previo al inicio del proceso electoral, a fin de garantizar la equidad, imparcialidad y neutralidad en los comicios de 2024.

Lo anterior se aplicará al proceso que llevan a cabo Morena, PT y el Partido Verde, y el que impulsan el PAN, PRI y PRD.

El INE realizará la certificación de los elementos de propaganda colocada en la vía pública, tales como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas.

Se retirará la que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes.

Censuran a la prensa en reunión de Conago

El gobernador de Oaxaca y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Salomón Jara (Morena), pidió a la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, que la reunión de los mandatarios estatales con los integrantes del máximo órgano electoral del país fuera privada y no hubiera representantes de los medios de comunicación.

De acuerdo con fuentes del Instituto, el gobernador habría solicitado que el encuentro con las 11 consejeras y consejeros se llevara a cabo de manera privada.

El acceso principal a la sala de prensa fue cerrado durante la primera parte del evento, por lo que solo fue posible el acceso por la parte de atrás del edificio, mediante la escalera de emergencia, y los reporteros ingresaron por allí.

Posteriormente, quisieron bajar al lobby, lugar donde se desarrolló el encuentro; sin embargo, la puerta estaba cerrada con llave.

Lo anterior, con el fin de evitar que los medios tuvieran acceso a la reunión entre consejeros y la Conago, que se desarrolló en el piso de abajo.

Incluso, algunas consejerías externaron su extrañamiento de que el evento se hubiera llevado a cabo sin acceso a prensa.

Hacia el término del evento, se abrió este acceso para poder bajar a la explanada del INE.

INE niega encierro a reporteros

Tras la denuncia de reporteros que evidenciaron que quedaron encerrados al acudir a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Sala de Prensa del INE aclaró que dicho acceso siempre estuvo abierto para la libre entrada y salida de los periodistas.

“Nunca estuvieron encerrados. El lugar cuenta con dos accesos, y uno de ellos estuvo abierto sin ningún tipo de restricciones”, detalló el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

El Universal

Alfonso Durazo pide libertad de expresión para el Presidente

Ante consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, abogó porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga libertad de expresión durante sus conferencias matutinas, así como los aspirantes de Morena en su proceso interno.

Las 11 consejerías del INE se reunieron con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que sólo asistieron siete de Morena y aliados, mientras que el resto envió a un representante. El encuentro tuvo como objetivo abordar la organización de procesos electorales concurrentes; la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en el contexto del Proceso Electoral Federal y procesos electorales de 2024; seguridad en la contienda y utilización de propaganda y programas sociales durante el periodo electoral.

Durante la reunión, el gobernador Alfonso Durazo expresó su desacuerdo sobre las medidas cautelares y restricciones que se han aplicado al Presidente de la República por sus posicionamientos electorales en la conferencia matutina.

“Yo creo que hay que contextualizarla en el ámbito de la libertad de expresión, y en ese sentido, debe respetarse el derecho del Presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos y la realidad nacional”, apuntó en entrevista a medios al término del evento.

El también presidente del Consejo Nacional de Morena dijo que estas restricciones al Presidente de la República no ayudan a la consolidación de la democracia.

“No puedes someter a una disposición diaria los procesos políticos que estamos teniendo, ni los procesos internos de los partidos políticos”, expresó.

Si bien dijo que se debe actuar en caso de que haya una infracción a la ley, señaló que “hay que dejarlos fluir tanto el proceso interno de Morena como el de nuestros adversarios políticos”.

Lo anterior, dijo, puede ayudar a estimular la participación de la gente y a consolidar la democracia.

Por otra parte, consideró que no se debe permitir la compra de espectaculares en estos procesos internos, pero reconoció que luego los simpatizantes “son más papistas que el Papa”.

La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, señaló que se busca una relación basada en el respeto e integridad.

A la reunión asistieron Salomón Jara, presidente de la Conago y gobernador de Oaxaca; Alfonso Durazo, de Sonora; Mara Lezama, de Quintana Roo; Evelyn Salgado, de Guerrero; Layda Sansores, de Campeche; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Cuauhtémoc Blanco, de Morelos.

Pese a que estaba prevista la participación de los consejeros electorales, no tomaron la palabra durante el encuentro.

Salomón Jara (izquierda), presidente de la Conago, fue recibido por Guadalupe Taddei (centro), previo a la reunión. ESPECIAL

Asesinan a Zayma Zoraya Zamora

La ex candidata a la alcaldía de Poza Rica por el partido Unidad Ciudadana, Zayma Zoraya Zamora, fue asesinada a tiros en Veracruz.

Un grupo de hombres armados ingresó a Talleres Rascón, negocio de la víctima, a quien atacaron a tiros ante el asombro de los clientes.

En el lugar murió la empresaria conocida popularmente como “Lady Pestañas” y resultó herida su hija, quien se encontraba en el lugar.

Elementos de distintas corporaciones acudieron a la zona para acordonar el lugar del crimen e iniciar un operativo de búsqueda de los atacantes.

Aunque en medios de comunicación locales la mencionaron como coordinadora del equipo del aspirante presidencial Adán Augusto, su equipo cercano aclaró que no pertenecía a la estructura del Movimiento.

Sin embargo, era simpatizante del ex secretario de Gobernación y estuvo en la “coordinación” de la recepción del aspirante en su reciente visita al municipio de Poza Rica.

Consultado al respecto, el equipo de Adán Augusto dijo no tener conocimiento del hecho.

Representante del PRD ante INE se integra a Comité Organizador

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, anunció que el representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, se integra al Comité Organizador del Frente Amplio por México, en sustitución del diputado Luis Espinoza Cházaro.

El líder del Sol Azteca realizó el anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que “Ángel está comprometido con la lucha democrática por el bien de México”.

La carta que Zambrano Grijalva envió al Comité Organizador señala lo siguiente:

“Por este medio, en mi calidad de presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, me permito hacer de su conocimiento que se ha designado a Ángel Clemente Ávila Romero como integrante del Comité Organizador del Frente Amplio Opositor en representación de este instituto político, quien sustituye así a Luis Ángel Espinosa Cházaro”. Por su parte, Ángel Ávila se congratuló de la designación, y sostuvo que “es un honor ser parte de este esfuerzo”, a través de su cuenta de Twitter.

Las giras

Creel condiciona dejar su cargo

Ante la insistencia sobre la separación de su cargo para seguir su aspiración política, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, respondió que no dejará su posición hasta que Morena consiga votos para removerlo o le aseguren que la vicepresidenta de su partido lo sucederá. "Muy claro el reto que le hice a Morena, consigan los votos, remuévanme", expresó a los legisladores en la sesión de la Comisión Permanente. Además, pidió que le garanticen que la vicepresidenta del Partido Acción Nacional (PAN) quede como presidenta de la Cámara de Diputados para pedir licencia y continuar en la contienda interna del Frente Amplio por México. "Esto ya lo he dicho muchas veces, para que se respete el lugar que tiene mi partido”.

ESPECIAL

No temo por mi vida, aquí estoy: Gálvez

De visita en Puebla, donde presumió que ya reunió 190 mil firmas de apoyo a sus aspiraciones, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que tiene los ovarios “del tamaño del mundo”, para enfrentar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al crimen organizado.

Además, dijo no tener miedo a ser víctima de alguna agresión, tras el clima de hostigamiento en su contra generado desde Palacio Nacional. “No temo por mi vida, nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, ahora sí que dice el dicho que el que no quiera amanecer orinado que no duerma con niños. En mi caso sé lo que significa entrarle a una contienda política, sé que hay golpes, hay golpes bajos. No se vale que el Presidente use todo el poder del Estado para atacarme”, dijo.

ESPECIAL

Ya alcanzamos 100 asambleas: Claudia

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, informó que en cinco semanas de recorridos, con su asamblea de ayer martes en Ecatepec, Estado de México, ya llegó a su mitin 100. “Terminé el día de ayer de visitar las 32 Entidades de la República, 100 asambleas llevamos en estas cinco semanas desde que iniciamos nuestro recorrido por todo el país”, dijo.

Durante su discurso refirió que encabeza las encuestas para medir la aceptación de sus compañeros de partido y de alianza, que igualmente se encuentran recorriendo el país y aspiran a la candidatura presidencial. “Vamos muy bien, vamos arriba en las encuestas y va a haber coordinadora de defensa de la transformación”, dijo.

ESPECIAL

Que Xóchitl ponga fecha a debate: Ebrard

El aspirante a la candidatura por la Presidencia Marcelo Ebrard Casaubon aseguró que el próximo proceso electoral no es una elección de género, sino de experiencia y capacidad. Lo anterior sobre la participación de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez como aspirantes: “Que participen, pero vamos ganando”, comentó Ebrard Casaubon en conferencia de prensa. Afirmó que le va ganando a Sheinbaum en las encuestas y que le tendrían que preguntar a ella si se incorporaría a su proyecto. Ebrard también realizó una asamblea informativa en el municipio de Gómez Palacio, Durango, y allí insistió en pedirle a Xóchitl Gálvez que le ponga fecha a un debate entre ambos. Lo anterior, tras las declaraciones de Gálvez Ruiz sobre que preferiría debatir y competir con Ebrard.

ESPECIAL

En Morena no caben los caciques: Adán

Al tiempo de hacer un llamado a la unidad, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, advirtió que en Morena no caben los caciques, aquellos que piensan que por su poder o por su dinero van a tener las puertas abiertas. "Están muy equivocados quienes actuando así piensan que van a obtener espacios de representación popular por parte de nuestro movimiento", recalcó. En la asamblea informativa que se llevó a cabo en instalaciones de la Expo Guadalupe, luego de haber llevado a cabo un evento similar en el municipio de Escobedo, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación dijo, "imagínense ustedes que nosotros siguiéramos o creyéramos que en Morena Nuevo León requerimos de aspirantes a caciques, obviamente que así no”, dijo.

ESPECIAL

